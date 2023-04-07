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Gündem Para isteyenin adını açıkla! Bengü Şap’tan ‘kan’ sahtekarlığı
Gündem

Para isteyenin adını açıkla! Bengü Şap’tan ‘kan’ sahtekarlığı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 16:09:00 -

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, eşinin hastanede olduğunu, kan için kendisinden para istendiğini iddia etti. “Para isteyenin ismini açıkla” çağrısına cevap veremeyen Babaeker’in iddiasına Kızılay da cevap verdi.

Yalanlarıyla meşhur CHP basını Halk TV’nin Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, skandal bir açıklamayla gündeme geldi. Muhalefetin, “Kızılay kan satmış” iddialarını pekiştirmek için göz göre göre yalan söyleyen ve utanmadan iftira atan Babaeker, eşinin hastanede olduğunu, doktorun eşi için kan bulamadığını ve kendisinden kan için para istendiğini iddia etti.

Söz konusu iddiayı Twitter hesabından paylaşan Babaeker’in tweet’inin altına Kızılay cevap verdi. Yapılan paylaşımda, “Öncelikle geçmiş olsun. Kızılay kan satmamaktadır. Kan hiçbir şekilde ticarete konu edilemeyecek bir insan dokusudur.” ifadesi kullanıldı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu rezalet de masaya yatırıldı.
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Babaeker’e, “Kana para isteyenin ismini açıkla” çağrısının yapıldığı programda, Karahasanoğlu şunları söyledi; “Yalan söylüyor, sahtekarlık yapıyor. Kızılay kendisinden para istiyorsa söylesin, ben vereyim parasını.

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Yorumlar

hüseyin

bürokrasi için de çıkar saplamak isteyen rüşvetçi doktorlar gibi kişiler var demek ki. bu para istediler diyen kişiyi savcılık çağırıp sorgulamalı suç duyurusunda bulunmasını istemelidir

hüseyin

veya kızılay bu kişi dava açıp milli ve stratejik bi kurumu karalıyor diye ama hakimler savcılar serbest bırakır. neden çamur at iftira at sonuçu olmasın
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