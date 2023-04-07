Para isteyenin adını açıkla! Bengü Şap’tan ‘kan’ sahtekarlığı

Yalanlarıyla meşhur CHP basını Halk TV’nin Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, skandal bir açıklamayla gündeme geldi. Muhalefetin, “Kızılay kan satmış” iddialarını pekiştirmek için göz göre göre yalan söyleyen ve utanmadan iftira atan Babaeker, eşinin hastanede olduğunu, doktorun eşi için kan bulamadığını ve kendisinden kan için para istendiğini iddia etti.

Söz konusu iddiayı Twitter hesabından paylaşan Babaeker’in tweet’inin altına Kızılay cevap verdi. Yapılan paylaşımda, “Öncelikle geçmiş olsun. Kızılay kan satmamaktadır. Kan hiçbir şekilde ticarete konu edilemeyecek bir insan dokusudur.” ifadesi kullanıldı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu rezalet de masaya yatırıldı.

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Babaeker’e, “Kana para isteyenin ismini açıkla” çağrısının yapıldığı programda, Karahasanoğlu şunları söyledi; “Yalan söylüyor, sahtekarlık yapıyor. Kızılay kendisinden para istiyorsa söylesin, ben vereyim parasını.”