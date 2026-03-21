  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Papatya Çayının Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı!
Sağlık

Papatya Çayının Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin
Doğal ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte sıkça tercih edilen papatya çayı hakkında dikkat çeken yeni bir detay daha gündeme geldi. Uzmanlar, uzun yıllardır sakinleştirici etkisiyle bilinen bu bitkinin aslında vücuda çok yönlü katkılar sağladığını belirtiyor.

Son değerlendirmelere göre papatya çayı, içerdiği güçlü antioksidan bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini destekleyici etki gösterebiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde düzenli tüketildiğinde, vücudun hastalıklara karşı direncini artırabileceği ifade ediliyor.

 

Sindirimi rahatlatıyor

Papatya çayının bir diğer önemli faydası ise sindirim sistemi üzerindeki etkisi. Uzmanlara göre mideyi yatıştırıcı özelliği sayesinde şişkinlik, gaz ve hafif mide kramplarının azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

 

Stres ve kaygıyı azaltıyor

Bilinen en yaygın etkilerinden biri olan sakinleştirici özelliği de yapılan açıklamalarda yeniden vurgulandı. Gün içinde yaşanan stresin azaltılmasına yardımcı olan papatya çayı, özellikle akşam saatlerinde tüketildiğinde daha kaliteli bir uykuya katkı sağlayabiliyor.

 

Kalp sağlığına katkı ihtimali

Yeni öne çıkan bilgiler arasında papatya çayının kalp sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri de yer alıyor. Antioksidan yapısı sayesinde damar sağlığını destekleyebileceği ve genel kalp fonksiyonlarına olumlu katkı sunabileceği değerlendiriliyor.

 

Uzmanlardan ölçü uyarısı

Her ne kadar doğal ve faydalı bir içecek olsa da papatya çayının aşırı tüketilmemesi gerektiği belirtiliyor. Günde 1-2 fincan tüketimin yeterli olduğu, fazla tüketimin bazı kişilerde yan etkilere yol açabileceği ifade ediliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23