Papatya çayı öyle faydalı ki!

Çayını hazırlamak: Yarım veya bir tatlı kaşığı dolusu kurutulmuş çiçek veya bir avuç taze çiçek, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar suyla haşlanır (kaynatılmaz), 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür.

● Bir olay yüzünden kızgınlığa kapıldığınızda veya sinirlendiğinizde, hemen bir bardak papatya çayı içiniz; kalbiniz zarar görmeden, hemen sakinleşeceksiniz.

● Papatya, küçük çocuklar için bile her derde deva.. Her türlü rahatsızlıkta çocuklara papatya çayı içirilebilir. Özellikle, kramplarda ve karın ağrılarında..

Papatya çiçeği, gaz birikiminde, ishalde, deri döküntülerinde, mide rahatsızlıklarında ve balgamlanmalarda yardım eder.

● Göz ve gözkapağı iltihaplarında, kaşıntılı ve akıntılı deri döküntülerinde dıştan kompres ve yıkama olarak, diş ağrısında gargara olarak ve ayrıca yaraların yıkanmasında kullanılır.

● Ağrılı bölgelere, kurutulmuş papatya ile doldurulmuş sıcak yastıklar koymak (bitki yastığı) faydalıdır. Yatıştırıcı etkisi olan papatya banyoları ve yıkanmaları da bütün sinir sistemini en olumlu biçimde etkiler. Ağır hastalıklardan, bitkinlik hallerinden sonra kendinizi çok iyi hissetmeye başlar ve rahatlarsınız.

● Yüz ve cilt güzelliği bakımında da papatyayı unutmamalısınız. Kaynatılmış papatya suyu ile haftada bir kere yüzünüzü yıkayacak olursanız, cildinizin nasıl tazelendiğini ve sağlıklı bir renk kazandığını göreceksiniz.

● Saç bakımında da, özellikle saçları açık renk olanlar, kaynatılmış papatya suyu kullanmalıdır. Böyle yıkanacak olurlarsa, saçlarınız güzelleşir ve parlaklık kazanır.

● Papatya merhemi, basura karşı kullanılabilir. Bu merhem, ayrıca yaraların tedavisinde de kullanılır.

● Papatya buğusu kullanarak, nezle ve sinüzit kısa sürede iyileştirilebilir. Bu tür bir tedaviden sonra, doğal olarak, hemen soğuk havaya çıkmamak gerekir.

● Papatya yağı, organların yorgunluğunu alır; sinir ağrıları ve romatizma, papatya yağı yatışır.

● Papatya lapası, hasta mesanenin üstüne uygulandığında, ağrıları hafifletir.

● Adet görme aksaklıklarında, adet görememe hallerinde ve daha başka nitelikteki rahim şikayetlerinde, uykusuzluk, testis iltihabı, yüksek ateş, yara ve diş ağrılarında da o güzel papatyalar size yardımcı olur.

Sarı papatya bir âlem..

Özel ve kuvvetli kokusu, acımsı tadı ile sarı papatyalara “Alman Papatyası” da denir ki, adeta tek başına bir eczanedir. O kadar çok madde ihtiva ediyor ki, sayısız alanda hiçbir yan etkisi olmadan asırlardır kullanılıyor. Bakın sayalım:

● Ağıziçi pamukçuk (Aft) ve yaralar, ağız ülserleri

● Gözdeki konjoktivanın iltihabı: kaşıntı, çapaklanmalar

● Kalınbağırsak ve karın boşluğunda duyulan sancılar

● İshal ve sürgün

● Stresli kolon veya kalın bağırsak kasılması, bağırsak alerjisi

● Egzema

● Dişeti İltihapları

● Mide ekşimeleri sindirim güçlüğü ve hazımsızlık

● Peptik Ülser

● Uykusuzluk problemleri

● Deri Tahrişleri

● Burkulma ve kas zorlanmalarına karşı kas gevşetici

● Depresyona, strese karşı sakinleştirici

● Böbrek ve safra kesesi taşlarına karşı çözücü, idrar arttırıcı

● Soğuk algınlığı ve saman nezlesine karşı

● Ateş düşürücü..

Alman papatyası sadece kan inceltici ilaçlarla ve Aspirin, heparin, warfarin gibileriyle beraber kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Çayını içmekle bitmiyor işi papatyanın..

● Banyo suyuna katmak için: Tam banyo için dört avuç dolusu, yüz veya saç yıkamak için bir avuç dolusu papatya çayı haşlanır, 10 dakika demlendikten sonra banyo suyuna eklenir.

● Kompresler için: Bir bardak kaynar süt, bir yemek kaşığı dolusu çiçeğin üstüne dökülür, demlenmesi için 8-10 dakika beklenir ve posası süzüldükten sonra sıcak sütle kompresler yapılır.

● Bitki yastığı için: Keten bezinden yapılmış bir yastık, kurutulmuş çiçeklerle doldurulur ve ağzı dikilir. Kuru bir tavada iyice ısıtılır ve hasta organın üstüne koyulur.

● Papatya yağı elde etmek için: Güneşli havada toplanmış çiçekler, bir şişenin içine gevşekçe doldurulur ve, üstüne çiçekleri örtecek kadar sızma zeytinyağı eklenir. Şişe 14 gün boyunca, arada bir çalkalanarak ve kapağı açılarak, güneşte bekletilir. Süre sonunda tülbentten süzülür ve koyu renkli şişelerde, serin bir yerde saklanır.

● Papatya merhemi yapmak için: 250 gram margarin tavada iyice kızdırılır ve içine iki avuç dolusu taze çiçek eklenir. Tavadakiler köpüklenmeye başlayınca karıştırılır, ağzı kapatılarak serin bir yere bırakılır. Ertesi gün yeniden ısıtılır, tülbentten geçirilerek süzülür ve cam veya porselen merhem kaplara aktarılır. Buzdolabında saklanmalıdır.

● Papatya Buğusu için: İçinde su kaynayan bir kabın üstüne yerleştirilen süzgecin içine, taze veya kurutulmuş papatyalar konduktan sonra, süzgecin üstü kapanır. Bir süre sonra, yumuşamış olan bu bitkilerden çıkan sıcak buhar genize çekilir.