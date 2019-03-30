Papa’dan "diyalog" ziyareti

Münübe Yılmaz

Yıllardır İslam dinini dejenere etmek ve hristiyanlığı yaymak için çalışan terörist başı Fetullah Gülen'in dinler arası diyalog safsatasını şimdi de Papa Francis kullanıyor. Papa, Kuzey Afrika’daki Müslüman ve Hristiyanlar’ın gelenekleri arasındaki bağı kuvvetlendirmek için haftasonunu Fas ziyaretine ayırdığını duyurdu. Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki diyaloğun önemine dikkat çekmek istediğini belirten Papa, ziyaret aracılığıyla aynı zamanda Avrupa sınırındaki göçmenlere olan desteğini de göstermek istediğini aktardı. Cumartesi günü Fas’ın başkenti Rabat’taki imamlar için eğitim veren 5. Muhammed Enstitüsü’nü ziyaret edecek olan Papa, Pazar günü de Faslı din adamları ile görüşecek. Fas’ta Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar’ın yıllardır barış içerisinde yaşadıklarını söyleyen Papa, “Biz de Müslümanlar gibi merhameti sonsuz olan Tanrı’ya inanıyoruz. Bizi birbirimize saygılı olmak ve ihtiyacı olana yardım etmek için farklı inançlarda aynı dünya üzerinde yarattı” açıklamasında bulundu. Papa, Şubat ayında da, Kahire’deki El-Ezher Üniversitesi’nin de imamı ile görüştüğü ve Katolik ve Müslümanlar arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek istediği mesajını verdiği Birleşik Arap Emirlikleri ziyaret etmişti.