PAPA zırh ve namlu gölgesinde

Mehmet Aydın

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Irak seyahati sürüyor... ABD ve destekçilerinin 20 yıl önce işgal edip kan gölüne çevirdiği ülkeyi “kardeşlik ve barış” yalanıyla ziyaret eden Papa için Irak’ta alınan önlemler dikkat çekti.

Francis, Bağdat’ta Cumhurbaşkanı, Başbakan, siyasi liderler, sivil toplum kuruluşu (STK) liderleri ve diplomatlarla görüşürken çevresindeki etten duvar dikkat çekti. Sadece akredite edilen ve Vatikan’ın onayladığı gazetecilerin çekim yapabildiği ziyaretten olağanüstü önlemler de abartıldı.

“Hac için Irak’a geldim” diyen Papa, Irak’ın iç savaş ve terörden etkilendiğini vurgulayarak, tüm bunların ülkeye yıkım ve ölüm getirdiğini kaydetti. Ülkede binlerce insanı katleden batıya yönelik tek bir eleştiri yapmayan Papa, terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıları ise kınadıklarını söyledi.

Zırhlı araç önce getirildi

Papa Francis’in ziyareti için önceden Vatikan’dan Irak’a getirilen lüks zırhlı araca binen Katoliklerin lideri için binlerce asker, keskin nişancı ve güvenlik görevlisi de görev yaptı. Zırhlı araç içindeki Papa’nın geçeceği güzergahta üst düzey tedbirler alınırken polis ve asker zırhlı araçlarla nöbet tuttu.

Papa’nın içinde bulunduğu aracın etrafındaki koruma çemberi de dikkat çekti. Onlarca zırhlı polis aracının yanı sıra motosikletli güvenlikler de adeta etten duvar ördü.

Vatikan’dan teşekkür

Necef’te Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile buluşan Papa, daha sonra Ur kentinde bir kilise ayinine katıldı. Vatikan yetkilileri de Irak yönetiminin Papa için güvenlik ordusu ile önlem alması nedeniyle Bağdat’a teşekkür etti.