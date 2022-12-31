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Dünya Papa hayatını kaybetti! Vatikan duyurdu
Dünya

Papa hayatını kaybetti! Vatikan duyurdu

Vatikan, Eski Papa 16. Benedict'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Doğum adı Joseph Ratzinger olan eski papa 95 yaşındaydı. Papa Francis, geçtiğimiz günlerde Benedict için 'dua' istemişti.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 13:08:00 -
Papa hayatını kaybetti! Vatikan duyurdu

Vatikan, doğum adı Joseph Ratzinger olan 95 yaşındaki Eski Papa 16. Benedict'in öldüğünü açıkladı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, selefi Benedict için dua talep edip "Hepinizden Papa Emeritus Benedict için özel dualarınızı istiyorum. O çok hasta" demişti.

İstifa etmişti

Papa II. Jean Paul'ün yerine 78 yaşında gelen 16. Benedict, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013'de istifa etmişti. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Papa Francis, 13 Mart 2013'te Papa Benedict'in yerini alarak Latin Amerika'dan gelen ilk Papa olmuştu.

 

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Yorumlar

Cengiz Nuri

Sayın Temel Karamollaoğlu Papa'nın cenaze merasimine gitmelisiniz, size yakışanda budur.
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