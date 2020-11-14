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Dünya Papa Francis'in hesabından teşhirci modele beğeni
Dünya

Papa Francis'in hesabından teşhirci modele beğeni

Çocuk istismarıyla gündemden düşmeyen Katolik Kilisesi'nde bu sefer beğeni skandalı patlak verdi. Kilise'nin ruhani lideri olan Papa Francis'in sosyal medya hesabından bir teşhirciye beğeni atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 23:14:00 - 2020-11-14 23:17:59
Papa Francis'in hesabından teşhirci modele beğeni

Dünyada çocuk istismarı konusunda kötü bir sınav veren Katolik kilisesi yine bir skandalla daha karşı karşıya kaldı. Teşhirci Natalia Garibotto, Papa Francis'in resmi Instagram hesabından fotoğrafının beğenildiğini paylaşınca, sosyal medya bir anda çalkalandı. Teşhirci Garibotto, Papa Francis'in resmi Instagram hesabından fotoğrafının beğenildiğini paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Garibotto'nun bu paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, Papa'nın kendisinin mi yoksa hesabı yönettiği düşünülen Vatikan yetkililerinin mi fotoğrafı beğendiği henüz netleşmedi.

Papa'nın 'Franciscus' kullanıcı adına sahip hesabında 7.2 milyon takipçisi bulunuyor.

 

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