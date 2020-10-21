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Aktüel Papa belgesel filmdeki röportajında eşcinsel birlikteliklerin yasalarla korunmasına destek verdi
Aktüel

Papa belgesel filmdeki röportajında eşcinsel birlikteliklerin yasalarla korunmasına destek verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:48:02 -
Papa belgesel filmdeki röportajında eşcinsel birlikteliklerin yasalarla korunmasına destek verdi

VATİKAN (AA) - Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, eşcinsellerin de aile kurma hakkı olduğunu ve onların kurduğu medeni birlikteliklerinin yasalarla güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

ABD'de yaşayan Rusya doğumlu film yönetmeni Evgeny Afineevsky'nin, Papa Franciscus'u konu alan "Francesco" isimli belgesel filmi, ilk kez Roma Film Festivali’nde gösterildi. Gösterimde Papa’nın eşcinsellere yönelik sözleriyle büyük yankı uyandırdı.

Papa Franciscus'un, filmde kendisiyle yapılan röportajda sarf ettiği, "Eşcinsel insanların da bir aile içinde olma hakkı vardır. Onlar da Tanrı’nın çocukları ve aileye sahip olma hakları var. Kimse dışarıda bırakılmamalı veya bundan mutsuz olmamalı. Yaratmamız gereken şey, sivil birlikteliklere ilişkin bir yasadır ki bu şekilde yasal güvenceye sahip olsunlar. Bunun için mücadele ettim." sözleri dikkati çekti.

Papa olmadan önce Buenos Aires Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde eşcinsel evliliklere onay verdiği bilinen Papa Franciscus’un Afineevsky’nin filmindeki ifadeleriyle eşcinsellere yönelik katı tutumuyla bilinen Katolik Kilisesi'nde eşcinsel medeni birliktelikleri en üst düzeyde destekleyen ilk Papa olarak tarihe geçtiği belirtildi.

Roma Film Festivali’nde gösterilen belgesel filmdeki bu sözlerin, İtalyan basınına yansıması üzerine yapılan yorumlarda da "Söz konusu ifadelerin Katolik Kilisesi için devrim mahiyetinde olduğu" değerlendirmeler yer aldı.

Franciscus, 2013 yılında papa olarak seçildikten sonra yaptığı ilk dış gezi olan Brezilya dönüşünde uçakta gazetecilere, "Bir insan eşcinselse ve Tanrı'yı arıyorsa ben kimim ki onları yargılayayım" ifadelerini kullanmıştı.


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