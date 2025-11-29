Papa 14. Leo, Wolkswagen Arena'da 4 bin kişilik ayini yönetti

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, İznik'te 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul'a döndü. Papa'nın İstanbul'daki yoğun programı, dinler arası diyalog ve önemli ayinlerle devam ediyor.

İLK DURAK SULTANAHMET CAMİİ VE KİLİSE ZİYARETİ

Papa Leo'nun İstanbul'daki son gününün ilk durağı Sultanahmet Camii oldu. Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret eden Papa, burada kilise ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelerek piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirdi.

BARTHOLOMEOS İLE ORTAK BİLDİRİ

Papa'nın sonraki kritik durağı ise Fener Rum Patrikhanesi oldu. Papa Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. İki din adamı, görüşmenin ardından ortak bir bildiriye imza attı.

VOLKSWAGEN ARENA'DA BÜYÜK AYİN

Ziyaretin dikkat çeken etkinliklerinden biri de, Papa Leo'nun şu sıralarda Volkswagen Arena'da yönettiği ayin oldu. Ayine binlerce kişi katıldı. Ayinin sona ermesinin ardından Papa'nın Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'na dönmesi bekleniyor.

MATTİA AHMET'İN AİLESİYLE ÖZEL GÖRÜŞME

Papa 14. Leo'nun Türkiye programı, yarın Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki dua ziyareti ve Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ilahi ayin" ile devam edecek. Papa bu etkinliklerin ardından Hristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katılacak.

Programın son gününde ise, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye'deki programını tamamlayan Papa 14. Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.

{relation id:1967648 slug:'papa-14-leo-istanbula-geldi-sultanahmet-camiini-ziyaret-etti'}