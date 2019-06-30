0553 313 94 23

PAOK, Miroslav Stoch'u transfer etti

30 Haziran 2019 Pazar 12:52
PAOK, Miroslav Stoch'u transfer etti

İSTANBUL (AA) - Yunanistan Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu PAOK, eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'u kadrosuna kattı.

Selanik ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

Slovakya Milli Takımı'nda çıktığı 55 maçta 6 gol atan Stoch, 2010 yılında Fenerbahçe'ye transfer olup 2013-2014 sezonunda kiralık olarak PAOK'a gitmişti.

Ağustos 2017'de Slavia Prag'a katılan Slovak futbolcu, geçen sezon forma giydiği 49 maçta 14 gol atmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:52
  1. Fenerbahçe
  2. Miroslav Stoch
  3. PAOK
  4. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Libya'ya çok sert cevap! "Saldırıların bedeli çok ağır olacak"
    1. Türkiye'den Libya'ya çok sert cevap!..
    2. Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD..
    3. Tuzla’da boş arazideki teknelerde..
    4. Mezuniyetten dönerken kazada ölen..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    6. Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca..
    7. Altınordu, Yiğit Emre Çeltik'le..
    8. Yılmaz: "TORTEK ile istihdamı..
    9. Engelli kızın hayali gerçek oldu
    10. Hasdal’da askeri bölge yakınında..
    11. Zehir tacirlerine baskın! 101 kg ele..
    12. Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin..
    13. 5 ilde kaçakçılara dev darbe! 430 kilo..
    14. Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya
    15. Açıköğretim Fakültesi ‘Yaz okulu’..
    16. Haliliye’de kanal uyarısı
    17. Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına yarın..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    19. Darüşşafaka'da Selçuk Ernak'ın..
    20. Şemsiyeli havuzlar onarıldı
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!