Panna Cotta tarfi, nasıl yapılır?

Panna cotta tarifi kolay ve pratik bu tarifle yapabileceksiniz.

Panna cotta tarifi

Malzemeler

1 tatlı kaşığı toz jelatin

Yarım çay bardağı süt

1.5 su bardağı krema

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

Panna cottanasıl yapılır?

Küçük bir bardakta sütün üzerine jelatini ekleyip karıştırın ve 2-3 dakika bekleyin. Sos tenceresinin içerisine krema ve toz şekeri alıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Küçük baloncuklar çıkmaya başlayınca jelatinli sütü yavaşça ekleyin. Vanilya ilave edip karıştırın. Karışımı suyla ıslatılmış kalıplara paylaştırın. Oda sıcaklığına geldiğinde üzerini örterek buzdolabına alın. En az 2-3 saat bekletin. Tatlının kalıplardan rahat çıkması için, servisten önce içi sıcak su dolu bir kasenin içine yerleştirin. Ters çevirip taze meyvelerle servis yapın. Afiyet olsun.

Panna Cotta Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

Jelatinleri mikrodalga da kısa sürede çözebilirsiniz

Aroma katmak için, kahve veya diğer tatlandırıcıları kullanabilirsiniz.

Böğürtlen veya frambuaz sosu ile zenginleştirebilirsiniz.