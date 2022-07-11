Pankek nasıl yapılır? Kolay nefis pankek tarifi:
Kahvaltı için leziz bir arayanlar ‘Pankek nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, pankek için hangi malzemeler gerekli? Leziz pankek tarifi:
Çocuklarınızın yüzünü güldürecek bayram sabahına yakışır bir sürpriz hazırlamak istiyorsanız; işte, tam kıvamında denenmiş pankek tarifi:
Kolay nefis pankek tarifi:
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı vanilya
Pankek nasıl yapılır?
Geniş bir karıştırma kabının içine önce 1 yumurta ve 2 yemek kaşığı şekeri alıp iyice karıştırın.
Şeker eriyince süt ve yağı ilave edin.
Ardından kabartma tozu, vanilya ve unu eleyerek karışıma ekleyin.
Pankek hamurunu güzelce karıştırın.
Pankekleri tost makinası, waffle makinası ya da tavada yağsız olarak pişirebilirsiniz.
Afiyet olsun.