  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Pankek nasıl yapılır? Kolay nefis pankek tarifi:
Kadın - Aile

Pankek nasıl yapılır? Kolay nefis pankek tarifi:

Kahvaltı için leziz bir arayanlar ‘Pankek nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, pankek için hangi malzemeler gerekli? Leziz pankek tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-07-11 09:55:00 -
Pankek nasıl yapılır? Kolay nefis pankek tarifi:

Çocuklarınızın yüzünü güldürecek bayram sabahına yakışır bir sürpriz hazırlamak istiyorsanız; işte, tam kıvamında denenmiş pankek tarifi:

Kolay nefis pankek tarifi:

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı vanilya

Pankek nasıl yapılır?

Geniş bir karıştırma kabının içine önce 1 yumurta ve 2 yemek kaşığı şekeri alıp iyice karıştırın.

Şeker eriyince süt ve yağı ilave edin.

Ardından kabartma tozu, vanilya ve unu eleyerek karışıma ekleyin.

Pankek hamurunu güzelce karıştırın.

Pankekleri tost makinası, waffle makinası ya da tavada yağsız olarak pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23