Panik içinde yeni bir açıklama geldi: Türkiye 40'tan faza savaş gemisi gönderdi

Yunan hükümetini eleştiren Çipras, “Siz bir şey olmuyormuş gibi işinize devam ederken, siyasi muhalifleri yargılamak ve ulusal çıkarlarımız için bu kritik dönemde Yunan halkını bölmeye devam ederken Türk donanması, limanlarından ayrılarak Rodos’un güneyi ve Meis’in batısına geldi” diyerek tepki gösterdi.

Yunanistan’da AMNA haber ajansına göre Çipras, Miçotakis hükümetini Ege’de Türkiye’ye karşı pasif kalmakla suçladı.

SYRIZA lideri Çipras, “Miçotakis krizi koordine etmek ve kritik kararlar almak için yetkili olan Savunma ve Dışişleri Konseyi’ni (KYSEA) bile toplamayı reddetti” dedi.

Çipras konuşmasında eylem planı hazırlamak için acil kriz masasının oluşturulması gerektiğini savundu.

Yunan donanması alarmda

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan etti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan ordusunu alarma geçirdi.

Yunanistan, Türk NAVTEX’in yetkisiz bir kurum tarafından verildiğini öne sürerek, Türkiye’nin adımlarını ‘Yunan bölgesinde yasa dışı faaliyet’ olarak tanımladı.

Yunan kaynakları, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü’nden ayrılarak bölgeye doğru hareket ettiğini öne sürdü.