Panik atak durumunda ne yapmalı?

Olduğunuz yerde kalmalı ve toplamı en fazla bir saat süren atağın geçmesini beklemelisiniz.

Dikkatinizi bulunduğunuz ortamdaki eşyalara ve sıkıntıyı kontrole yöneltmeli; fiziksel belirtilerden uzaklaştırmaya çalışmalısınız.

Kendinize, “bu kalp krizi değil; panik atağı. Korku merkezim kendiliğinden çalışmaya başladı; yakında geçer; daha önce de geçti” gibi telkinlerde bulunmalısınız.

Aşırı derin nefes alma (hiperventilasyon) panik şikayetlerini arttırır; bu şikayeti olan hastadan “nöbet” geçene kadar bir torbaya soluması istenmelidir.

Her atak başında saate bakması ve sonlandığında ise ne kadar sürdüğünü bir yere kaydetmesi istenmelidir; saatler gibi gelen atak süresinin yalnızca dakikalar olduğunu görmek; sonraki ataklarda, hastanın direncini arttıracaktır.

Sigara, alkol atağı geçirmez. Aksine şiddetlendirir. Bu illetleri hemen bırakmalısınız. Huzur ve ibadet en iyi ilaçtır. Tırmandırmayın!