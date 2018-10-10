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Panik atak durumunda ne yapmalı?

Panik atak yaşadığınızı hissettiğinizde bunlara dikkat edin...

10 Ekim 2018 Çarşamba 21:45
Panik atak durumunda ne yapmalı?

Olduğunuz yerde kalmalı ve toplamı en fazla bir saat süren atağın geçmesini beklemelisiniz.

Dikkatinizi bulunduğunuz ortamdaki eşyalara ve sıkıntıyı kontrole yöneltmeli; fiziksel belirtilerden uzaklaştırmaya çalışmalısınız.

Kendinize, “bu kalp krizi değil; panik atağı. Korku merkezim kendiliğinden çalışmaya başladı; yakında geçer; daha önce de geçti” gibi telkinlerde bulunmalısınız.

Aşırı derin nefes alma (hiperventilasyon) panik şikayetlerini arttırır; bu şikayeti olan hastadan “nöbet” geçene kadar bir torbaya soluması istenmelidir.

Her atak başında saate bakması ve sonlandığında ise ne kadar sürdüğünü bir yere kaydetmesi istenmelidir; saatler gibi gelen atak süresinin yalnızca dakikalar olduğunu görmek; sonraki ataklarda, hastanın direncini arttıracaktır.

Sigara, alkol atağı geçirmez. Aksine şiddetlendirir. Bu illetleri hemen bırakmalısınız. Huzur ve ibadet en iyi ilaçtır. Tırmandırmayın!

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 21:45
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