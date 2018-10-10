Panik atak durumunda ne yapmalı?
Panik atak yaşadığınızı hissettiğinizde bunlara dikkat edin...10 Ekim 2018 Çarşamba 21:45
Olduğunuz yerde kalmalı ve toplamı en fazla bir saat süren atağın geçmesini beklemelisiniz.
Dikkatinizi bulunduğunuz ortamdaki eşyalara ve sıkıntıyı kontrole yöneltmeli; fiziksel belirtilerden uzaklaştırmaya çalışmalısınız.
Kendinize, “bu kalp krizi değil; panik atağı. Korku merkezim kendiliğinden çalışmaya başladı; yakında geçer; daha önce de geçti” gibi telkinlerde bulunmalısınız.
Aşırı derin nefes alma (hiperventilasyon) panik şikayetlerini arttırır; bu şikayeti olan hastadan “nöbet” geçene kadar bir torbaya soluması istenmelidir.
Her atak başında saate bakması ve sonlandığında ise ne kadar sürdüğünü bir yere kaydetmesi istenmelidir; saatler gibi gelen atak süresinin yalnızca dakikalar olduğunu görmek; sonraki ataklarda, hastanın direncini arttıracaktır.
Sigara, alkol atağı geçirmez. Aksine şiddetlendirir. Bu illetleri hemen bırakmalısınız. Huzur ve ibadet en iyi ilaçtır. Tırmandırmayın!
YORUM YAZ