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Dünya Paniğe kapıldılar! Türkiye bu güce ulaşırsa sınırın önü kesilecek
Dünya

Paniğe kapıldılar! Türkiye bu güce ulaşırsa sınırın önü kesilecek

Mavi Vatan stratejisinin başarılı olması durumunda İsrail-Yunanistan MEB sınırının önünün kesileceğini belirten Yunan basını, Türkiye'nin Mısır'ın Süveyş'te sahip olduğu rolden önemli bir pay alacağını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 15:11:00 - 2021-03-01 15:13:28
Paniğe kapıldılar! Türkiye bu güce ulaşırsa sınırın önü kesilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da gerçekleştirdiği tatbikatlar Yunanistan'ın dengesini derinden sarstı. Her tatbikat sonrası endişesini dile getiren Yunan basını, Mavi Vatan stratejisinin sadece Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın değil, İsrail ve Mısır'ı da endişelendirdiğini yazdı.

"Mavi Vatan stratejisi İsrail'in çıkarlarına darbe"

Haberde, "Bilgiler gösteriyor ki, İsrail için Mavi Vatan stratejisinin uygulanması jeopolitik çıkarlarına bir darbe. Çünkü Türkiye böyle güce ulaşırsa, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la sahip olduğu tek stratejik MEB sınırı kapatacak" denildi.

Mavi Vatan stratejisinin Mısır'ı telaşlandırdığını belirten Yunan basını "Çünkü böyle bir durumda Ankara, Mısır'ın şu anda Süveyş'te sahip olduğu rolden önemli bir rol alacaktır" ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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