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Dünya

Paniğe kapılan Rum lideri Nikos Anastasiadis'ten skandal çağrı: Türkiye'yi durdurun

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları nedeniyle paniğe kapılan Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis BM, ABD ve AB'ye çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:16:00 -
Paniğe kapılan Rum lideri Nikos Anastasiadis'ten skandal çağrı: Türkiye'yi durdurun

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM, ABD ve AB'ye şikayet ettikleri Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını sürdürmesi sebebiyle paniğe kapıldı. Anastasiadis, Avrupa Birliği'ne (AB) Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle 'Türkiye'ye karşı sert tutum izlemesi' çağrısında bulundu.

Türkiye'nin sismik arama ve sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de başlattığı çalışmaları durdurabilmek için her yolu deneyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastiadis, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Rum lideri Anastasiadis'in Michel ile görüşmesinde "AB'nin, gerek AB, gerek de üye devletlerinin çıkarlarını koruyarak, Türkiye karşısındaki tutumunda daha katı ve kararlı olması gerekir" ifadelerine yer verdiği bildirildi.

Anastasiadis'in görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de engellenmesi gerektiğini ifade ederek, "Sanıyorum ki, herkesin de anladığı gibi, Avrupa Birliği'nin faaliyetlerinden, Türkiye'nin meydan okumalarıyla ilgili olarak, bunun artık böyle devam edemeyeceği gibi bir algı var" dedi.

'Çözüm için çabalıyorum'

Bunun Türkiye'yi tutumunu değiştirmeye zorlayacak bazı pratik önlemlere dönüşüp dönüşmeyeceğine dair bir soru üzerine ise Anastasiadis, "Bir etkiye sahip olması için, bu tarz girişimler olacağına inanmak istediğini" söyledi. Anastasiadis'in, "Türkiye ve kendilerini destekleyen herkes tarafından, Kıbrıs sorununun çözümünün hem Türkiye'nin, hem de Kıbrıs halkının tamamının yararına olduğunun anlaşılması için mücadele etmeyi sürdüreceklerini" savundu.

Mavi Vatan sözlerine de atıf yapan Anastasiadis, "Bizim vatanımız da mavidir" dedi.

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Yorumlar

top cambazı ronaldinho

ülkemizde hristiyan istemiyoruz o kadar hristiyan yahudi avrupalılar defolsun ülkemizden - isimsiz
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Hasanalj köse

Zamaninda Erbakan merhumu dinleseydi ecevit denen şahsiyet şimdi böyle bif sorun yoktu ama öyle veya böyle bekleyin zafer islamindir needreseniz edin Romayi alacağiz dünyaya islami Şeriati garrayi bi iznillah getoreceğiz Allahu Teala nurunu tamam layacak
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