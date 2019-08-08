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Panelvan kaldırımdaki yayalara çarptı, anne ve kızı yaşamını yitirdi

Balıkesir'de panelvanın çarptığı anne ile kızı öldü, sürücü ve yanındaki 2 kişi yaralandı- Minibüsün bir akaryakıt istasyonunun tabela ve duvarına çarparak durabildiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:22
Panelvan kaldırımdaki yayalara çarptı, anne ve kızı yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir panelvanın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Bozkurt (63) idaresindeki Çanakkale-Balıkesir kara yolunda seyreden 34 ZZ 0815 plakalı panelvan, Kadıköy Mahallesi'nde kaldırımdaki yayalara çarptı. Araç, bir akaryakıt istasyonunun tabela ve duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, panelvanın çarptığı kaldırımda yürüyen Naime Kıldır (49) ile kızı Seda Kıldır (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Panelvanın sürücüsü ile yanında bulunan Nazik Bozkurt ve Ecrin Baykal yaralandı.

Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bel kemiği kırıldığı öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri yolda trafik akışını bir süre tek şeritten sağladı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 23:22
  1. Balıkesir
  2. Edremit
  3. güvenlik kamerası
  4. kaza

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