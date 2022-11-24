Panelde 'açın kombileri' gerginliği! Zafer Partililerden Abdurrahman Uzun'a doğal gaz protestosu

Körfez Belediyesi’nin panelinde konuşan Abdurrahman Uzun'u Zafer Partililer, yanlarında getirdikleri doğalgaz faturası ile protesto etti.

Abdurrahman Uzun'un Karadeniz'deki doğalgaz keşfi sonrası, "Bu topraklarda hiç kimse artık doğalgaza para ödemeyecek. Hani bir şey olduğunda derlerdi ya açın pencereleri. Şimdi de biz şöyle diyoruz, açın kombileri yaz ayıda olsa, hava sıcakta olsa sonuna kadar açın kombileri. Artık gaz patronuyuz" şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Doğal gaz faturasını imzalatmak istediler

Abdurrahman Uzun dün akşam Körfez Belediyesi’nin düzenlediği bir panelde konuşurken Zafer Partililerin protestosu ile karşılaştı. Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi'nin Körfez İlçe yöneticileri sahnede bulunan Uzun'a getirdikleri doğalgaz faturasını imzalatmak istedi.

Zafer Partililer sahneden inerken 'Ümit Özdağ'ın selamı var' deyince ortalık karıştı. Sahnenin yanında bulunanlar ile Zafer Partililer arasında gerginlik yaşandı.

Zafer Partililer şikayette bulundu

Panelde yaşanan gerginliğin ardından Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Mümin Kozan, “Bugün Körfez ilçemizin belediyesinin düzenlediği panelde ‘açın vanaları’ diye bağıran Abdurrahman Uzun’un programında Körfez ilçe teşkilatından başkanımız ve gençlik kollarımız demokratik bir protesto eylemi gerçekleştirdiler. Bu dönem gelen doğalgaz faturasını imzalatmak için yanına kadar gittiler.

Bu sırada Ümit Özdağ hocamızın selamını ilettiler. Bu sırada bir itiş kakış yaşadılar. Müdahaleye maruz kaldılar. Şu anda Tütünçiftlik polis merkezindeyiz. Kendilerinden şikayetçi oluyoruz. Kocaeli Zafer Partisi İl Başkanı Mümin Kozan olarak söylüyorum bir doğalgaz vanası bırakalım, bir de fındık fıstık atalım diye düşündük. Nimettir diye atmaktan vazgeçtik. Masasına ikram olarak bıraktık. Doğalgaz vanası da pahalıydı bu sebeple vazgeçtik. Faturayı imzalatmak istedik” diye konuştu.