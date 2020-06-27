Pandemiden Korun Projesi Sincan’da başlıyor!

Ertuğrul Şahan Ankara

Sincan’da Lale Konferans Salonu’nda “Pandemiden Korun” projesine ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi. Programda projenin amacından bahseden Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Uzm. Dr. Yüksel Özkale, “Alanında en yetkin akademisyenlerden oluşan ve ‘Bilim Kurulu’ olarak tanımlanan hocalarımızdan faydalanarak, ikinci ve üçüncü dalganın oluşumunu önlemek ve normalleşme sürecinde dükkanların, mekanların açıldığı bir ortamda insanların neleri yapmaları, neleri yapmamaları gerektiği konusunda eğitime ihtiyaç vardı. Ve biz bu projemizi başlattık, en iyisini yapmaya çalıştık. Projenin bir eğitim modülü olduğunu, bunu bütün hizmet sektörü elemanlarına kısa, anlaşılır cümlelerle ve görsellerle anlatılan eğitim modülü olduğunu vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

Bu projeyi çok önemsedik!

Projeyi çok önemsediklerini ifade eden Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ise, “Hem kendimizi, hem çevremizi korumak adına bunu başarabilmemiz gerekiyor. Biraz daha dikkat ederek her şey daha iyi olacak. Keşke dememek gerekiyor. Bu yüzden bu projeyi çok önemsedik. ‘İnsanları hasta etmeyeyim’ kaygısıyla yaklaşıp bu işin içinden güçlü bir şekilde çıkabiliriz diye ümit ediyorum” açıklamasında bulundu. Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Özgüven, “Biz bu çalışmada gerek insansal gerekse mikropsal özellikleri dikkate alarak bir senaryo üzerinde çalıştık. İnsanlar hâlâ hata yapmakta ısrar ediyor, o zaman planladığımız eğitimle hataları engelleyebiliriz diye bu işi yapmaya çalıştık” dedi.

“Türkiye’de ilk örnek”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Olağanüstü bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Başkan Ercan, Sincan Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Ercan, “Biz belediye olarak 14 Şubat’ta çalışmalara başladık, virüs o zamanlar Çin’de idi. Türkiye’de ilk vaka ortaya çıkmadan yaklaşık 1 ay önce başladık. Okulları, camileri dezenfekte ettik. İlçede dokunmadığımız yer kalmadı. İşsiz kalanlar, ücretsiz izne ayrılanlar, işini yürütemez hale gelen meslek erbapları başta olmak üzere sosyal yardımları çok genişlettik. Sadece Ramazan ayında 10 binin üzerinde gıda kolisi dağıttık. Ücretsiz hijyen paketleri, yarım milyona yakın maske dağıttık” ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan, “Bugün Türkiye’de belki ilk örneğini ortaya koyduğumuz projeyi birlikte yapmak gibi bir mutluluğa erişmiş olduk. Biz de belediye olarak meseleyi hem kamuoyunun gündemine taşımak, hem de esnaflarımız başta olmak üzere insanlarımızın hassasiyetini daha yukarılara çekmek ve sürecin sağlıklı ilerlemesine katkı için bir araya gelmiş olduk” diye konuştu.