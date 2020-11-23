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Aktüel Pandemide sanata ortak nefes: "Pandemi Orkestrası"
Aktüel

Pandemide sanata ortak nefes: "Pandemi Orkestrası"

Birçok sanatçıyı daha bünyesine alacak Pandemi Orkestrası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda 5 konser verecek

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:24:36 -
Pandemide sanata ortak nefes: "Pandemi Orkestrası"

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hiçbir sabit geliri olmayan müzisyenlerin yer alacağı bir senfonik orkestra kuruldu.

Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası'nda, klasik müziğin Türkiye'deki en önemli icracıları arasında bulunan Gürer Aykal, Gülsin Onay, Cihat Aşkın, İdil Biret gibi isimlerin de şef ve solist olarak yer alacak.

Birçok sanatçıyı daha bünyesinde bulunduracak olan orkestra, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konserler verecek.

Pandemi Orkestrası'nın ilk konseri 7 Aralık'ta, şef Rengim Gökmen ve İdil Biret'in katılımıyla, ikinci konseri 4 Ocak 2021'de şef Oğuzhan Balcı ve Gökhan Aybulus'un katılımıyla, üçüncü konseri de 8 Şubat 2021'de şef Gürer Aykal ve Bülent Yazıcı'nın katılımıyla yapılacak.

Orkestra ayrıca 8 Mart 2021'de şef İbrahim Yazıcı ve Gülsin Onay'ın katılımıyla, 29 Mart 2021'de ise şef Hakan Şensoy ve Cihat Aşkın katılımıyla sahne alacak.

Biletler, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası gişesi ve internetten temin edilebilecek.

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