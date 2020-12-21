'Pandemide, sağlığımızı güvence altına almalıyız'

“Halkımızın ihtiyaçlarını sahadan aldığımız geri bildirimlerle iyi analiz ediyoruz” diyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Evde kalarak kendimizi nasıl koruyorsak BES ve hayat sigortaları kapsamında kalarak geleceğimizi, sağlık sigortaları ile de sağlığımızı güvence altına almalıyız” açıklamasında bulundu. Pandemi sürecinde yaşananlara dikkat çeken Sincek, “Genç, dinamik ve dijitali merkeze alan yönümüzle hızlı aksiyon alabiliyoruz. Katılım Sağlık, son olarak salgın sürecinde hızlı hareket ederek katılımcılarının yanında olduğunu gösterdi. Pandemi başlangıcından kısa bir süre sonra kapsam alanına alındı. Salgın süreci gösterdi ki günlük akışımız, alışkanlıklarımız hiç beklenmedik şekilde bozulabiliyor” ifadesini kullandı.

Özel sağlıkta esnek teminat seçeneği

Katılım Sağlık ayrıca ilk faizsiz özel sağlık sigortasını esnek özelliklerle hayata geçirerek farkını ortaya koydu. Esnek modelleme hem bireylere hem de kurumlara maliyet avantajı sağlarken, arka planda işlemlerde de kolaylıklar sağlıyor. Grup Sağlık ürünlerinde gruplara göre teminatlar üzerinde ekleme çıkarma yapılarak çeşitli ek avantajlar ve hizmetler kapsam dahiline alınabiliyor. Katılım Sağlık müşterilerine tüm hizmetlere ek Medline ve Moneta Sağlık hizmetleri de sunuluyor. Buna göre Medline ayrıcalığı ile acil ambulans ve tıbbi danışmanlık gibi hizmetlerden ek ücret ödemeden yararlanmak mümkün. Yurtdışı seyahat ürünü haricindeki tüm sağlık poliçelerinin kapsamında bulunanlar acil durumlarda bu hizmetlerden yararlanabiliyor. Moneta’nın online doktor, online diyetisyen, online psikolog gibi hizmetlerinden ise grup sağlık poliçelerimiz kapsamındaki müşterilerimiz ek bir ücret ödemeden yararlanabiliyor. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık ürünümüzle ile de SGK’lı vatandaşlarımız Türkiye’nin dört yanındaki anlaşmalı hastanelerde katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla isteyenler, yatarak ve ayakta tedavi seçeneklerinin her ikisini de tek poliçede alabilirken Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla da anlaşmalı özel hastanelerdeki yatarak tedavilerde fark ücreti güvence altına alınabiliyor. Ayrıca Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık ürünümüz diş hekimi muayenesi, diş röntgeni, diş taşı temizliği, vitalite kontrolü, teşhis ve tedavi planlaması gibi diş sağlığı konusunda da kapsamında büyük avantajlar barındırıyor.

“Katılım sigortacılığı prensipleri ile çalışıyoruz”

Ayhan Sincek, “Diğer branşlarda olduğu gibi sağlıkta da insanların ihtiyaç duyacağı tüm ürünleri katılım esaslı olarak sunuyoruz. Bu da ürünlerimizi alanında benzersiz kılıyor. Bu anlayışla çalışan Katılım Sağlık da sağlık kategorisinde özellikle faiz hassasiyeti olanlar için güvenli bir alternatif haline geldi. Katılım Emeklilik olarak tüm işlemlerimizde faizsiz anlayışımızla ve dünyada genel kabul görmüş katılım sigortacılığı prensipleri ile çalışıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sigorta ve bireysel emeklilik branşlarında en önemli ilkemiz, bütün operasyon ve anlaşmalarımızda bu prensiplere gösterdiğimiz titizlik ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.

Katkı payı eksiği olanlara fırsat

Türkiye’de BES için Devlet tarafından sağlanan teşviklerin kaçırılmaması gerektiğine dikkat çeken Ayhan Sincek, “BES’te verilen yüzde 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bu üst limit bir yıl içinde yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini geçemiyor. 2020 yılı içinde ödediği toplam katkı payıyla bu limitin altında kalan katılımcılar için yüzde 25 devlet katkısında maksimum yararlanma fırsat yılsonuna kadar sürüyor. Çünkü her yılın devlet katkısı hakkı, ilgili takvim yılıyla sınırlı. İmkanı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz. Henüz BES’e girmemiş vatandaşlarımız için de sisteme girmeleri, toplu para yatırarak bu yılın devlet katkısından da yararlanabilmeleri için tam zamanı” ifadelerini kullandı.

Katılım Emeklilik’ten 3,6 milyar TL’lik fon

Katılım Emeklilik, 3,6 milyar TL fon büyüklüğü, 13 faizsiz fonu, 736 bin BES sözleşmesi ve 197 bin sigorta sözleşmesiyle büyümesini sürdürüyor.

İddialı büyüme gerçekleştiriyor

Katılım Emeklilik’in sağlık sigortalarının büyümesi ve derinleşmesine destek sağladığı yeni markası; Katılım Sağlık da kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl bile geçmemesine rağmen faizsiz sağlık kategorisinde iddialı bir büyüme gerçekleştiriyor. Ekim ayı itibarıyla 36 milyon TL’lik prim üretimi gerçekleştiren Katılım Sağlık, katılım sigortacılığı sağlık kategorisinde yüzde 37’lik pazar payına ulaştı.

Hedef, 50 bin kurumsal poliçe

Katılım Sağlık’ın gelişimiyle ilgili bilgi veren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sağlık alanındaki ürünlerimize halkımızın gösterdiği ilgi karşısında yeni bir stratejik konumlandırmaya giderek 2020 yılı başında Katılım Sağlık markamızı oluşturduk. Kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Katılım Sağlık, bir yıl bile dolmadan 36 kurumsal müşteriyi portföyüne kattı. 2020 yılı içerisinde 6 milyon TL’lik bireysel, 30 milyon TL de grup poliçelerinde prim üretti, 5 bin 500 bireysel sigortalı ve 20.000 grup poliçesi sigortalısını bünyesine katmayı başardı. Yeni kurumların dahil olması ve işlemlerinin tamamlanmasıyla Katılım Sağlık, çok yakında 50 bin kurumsal sağlık poliçesini yönetmeyi hedefliyor. Katılım Sağlık’a gösterilen teveccühe teşekkür ediyoruz” dedi.