Pandemide ABD ve Çin’e ihracat hız kesmedi

Kovid -19’un olumsuz etkilerinden dolayı 2020 yılında birçok ülkeye dış satımda gerilemeler görülse de Türkiye’nin bu dönemde dünyanın önde gelen ekonomilerinden ABD ve Çin’e ihracatı hız kesmedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ABD’ye 2019 yılında 7 milyar 893 milyon 415 bin dolar olan ihracatı yüzde 12,2 artarak 2020 yılında 8 milyar 859 milyon 344 bin dolara yükseldi. Çin’e gerçekleşen dış satım da yüzde 2,8 artışla 2 milyar 582 milyon 580 bin dolardan 2 milyar 654 milyon 539 bin dolara çıktı. ABD’ye geçen sene en fazla ihracatı 951 milyon 71 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisini, 932 milyon 355 bin dolarla halı, 835 milyon 823 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 793 milyon 627 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 784 milyon 227 bin dolarla savunma ve havacılık sanayii sektörü izledi. Geçen yıl Çin’e en fazla ihracatı 1 milyar 290 milyon 658 bin dolarla madencilik ürünleri gerçekleştirdi. Bu sektörün ardından ülkeye kimyevi maddeler ve mamulleri 299 milyon 140 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 202 milyon 507 bin dolar, elektrik elektronik 110 milyon 807 bin dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 90 milyon 80 bin dolar dış satım gerçekleştirdi. İl bazında bakıldığında ise ABD ve Çin’e en fazla ihracatı İstanbullu ihracatçılar gerçekleştirdi. İstanbul’un 2020 yılında Çin’e ihracatı 910 milyon 485 bin dolar tutarında gerçekleşti.