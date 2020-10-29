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Aktüel Pandemi tesislerin dezenfeksiyon hizmeti kullanımını yüzde 385 artırdı
Aktüel

Pandemi tesislerin dezenfeksiyon hizmeti kullanımını yüzde 385 artırdı

Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu: - "Yapılan araştırmalar, pandemi döneminde AVM'lerin açılışıyla birlikte tesislerdeki dezenfeksiyon hizmeti kullanımında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 385 oranında artış yaşandığını gösteriyor" - "Bu süreçte kullanılan dezenfeksiyon kimyasalları sarfiyatı da yaklaşık 5 kat arttı" - "Pandemi döneminde çoğu zaman bazen günde 8 maske, 8 çift eldiven gibi, önceden hesap edilen sayıların belki 10-20 katından fazla kişisel koruyucu malzeme temin etmek durumunda kaldık"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:09:00 -
Pandemi tesislerin dezenfeksiyon hizmeti kullanımını yüzde 385 artırdı

İSTANBUL (AA) - GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, pandemi sürecinde tesis yöneticisi firmalardan dezenfeksiyon hizmeti kullanımının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 385, dezenfeksiyon kimyasalı sarfiyatının da 5 kat arttığını söyledi.

Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tesislerde yarattığı iş yüküyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Çelebioğlu, pandeminin etkisiyle farklı sektörlerde farklı etkilerle karşılaştıklarını anlattı.

Perakende satış yapılan yerler ve alışveriş merkezleri kapatılırken, şehir hastanelerinde artan taleplerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Çelebioğlu, bu süreçte hem tesis çalışanlarının hem de hizmet verdikleri insanların sağlıklarını korumaya çalıştıklarının altını çizdi.

Pandeminin etkisiyle sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde konutlara hizmet veren üyelerin iş yükünün çok arttığına işaret eden Gökçenur Çelebioğlu, "Eskiden günde bir öğün yemek pişen evlerde üç öğün yemek pişti. Ona bağlı üç kat kap çıktı, daha çok su tüketildi, daha çok elektrik tüketildi. Hijyen ihtiyaçları arttı." dedi.

Ofis binalarının da kalabalık insan gruplarının bir arada çalıştıkları yerler olduğuna değinen Çelebioğlu, çalışanların ve ziyaretçilerin ateşinin ölçüldüğü, HES kodlarının kontrol edilerek erişime izin verildiği bir sisteme geçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Dezenfeksiyon ve hijyen ihtiyaçlarının arttığını, temizlik sıklıklarının yükseldiğini anlatan Çelebioğlu, şöyle konuştu:

"Dezenfeksiyon malzemeleri pandemi öncesinde düzenli tüketimi olan, tüketimin içinde önemli yer tutan malzemeler değildi ama pandemi sonrasında diğer tüm malzemelere oranla çok daha fazla kullanılır hale geldi. Benzer şekilde kişisel koruyucu malzemelerden eldiven, maske gibi, tesis yönetimi firmaları hemen hemen her tesislerinde çalışan görevlilerine belirli oranda maske, eldiven temin ederler özel işlerde kullanmak için. Ama pandemi döneminde çoğu zaman bazen günde 8 maske, 8 çift eldiven gibi daha önceden hesap edilen sayıların belki 10-20 katından fazla kişisel koruyucu malzeme temin etmek durumunda kaldık. Bunların içinde tek kullanımlık tulumlar, eldivenler, maskeler, siperlikler de var. Her türlü koruma önlemini personele temin etmeye çalıştık."

- Ekstra hijyen maliyeti artırdı

Temizlik alanındaki yoğunluğun maliyet artışları da getirdiğini vurgulayan Çelebioğlu, hizmet verdikleri tesislerin birçoğunun maliyetleri artarken gelirlerini kaybetme ile karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Bu yüzden tesis yönetim firmalarının yüksek bütçeler talep edemediğinin altını çizen Çelebioğlu, şunları söyledi:

"Aynı bütçelerin içinde ağırlıklarımızı pandemiden kaynaklı önceliklere vermek zorunda kaldık. Bunu iyi uygulayan tesis yönetimi firmaları hizmet verdikleri tesislere önemli katkılar sağladılar. Yapılan araştırmalar, pandemi döneminde AVM'lerin açılışıyla birlikte dezenfeksiyon hizmeti kullanımında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 385 oranında artış yaşandığını gösteriyor. Yine aynı şekilde bu süreçte kullanılan dezenfeksiyon kimyasalları sarfiyatı da yaklaşık 5 kat arttı. Hastane ve poliklinik gibi salgınla birebir mücadele edilen tesislerde bu rakamların daha da yüksek olduğunu söyleyebilirim."

Gökçenur Çelebioğlu, tesis çalışanları arasında da Kovid-19'a yakalananlar olduğunu, bu nedenle var olan personel sayısını korumakta güçlük çektiklerini sözlerine ekledi.



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