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Yaşam Pandemi sürecinde yoğun talep: Kilosu 700 TL!
Yaşam

Pandemi sürecinde yoğun talep: Kilosu 700 TL!

Corona virüsü sürecinde aktarların yolunu tutan vatandaşlar, kilogramı 700 TL'den satışa sunulan udi hindi, propolis ve arı sütüne rağbet gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 20:31:00 -
Pandemi sürecinde yoğun talep: Kilosu 700 TL!

Corona virüsü ve dondurucu soğuklar sebebiyle bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar, binbir çeşit bitkisel ürün satan aktarlara yöneldi.

Hindistan’da geleneksel tıp tedavilerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için kullanılan udi hindi bitkisi, pandemiyle birlikte Türkiye’de de talep görmeye başladı.

Kilogramı 600 TL ile 700 TL arasında satışa sunulan udi hindi, vatandaşların bağışıklık güçlendirici bitkisi olarak tercih ediliyor.

Aktar Ayşegül Leylek, en çok kullanılan ve satılan ürünlerin başında propolisin geldiğini söyledi.

Propolisin doğal antibiyotik olduğunu dile getiren Leylek şu ifadeleri kullandı:

“Genelde toz şeklinde temin ediyoruz ve aracılardan alıyoruz. Propolis doğadaki en doğal antibiyotik olduğu için bağışıklık sistemi üzerinde çok muazzam etkileri var. Gribal enfeksiyonlarda, vücuttaki iltihapta, boğaz iltihaplarında en çok kullandığımız propolis oldu. Genelde toz halinde olanları macun şeklinde karıştırıp hizmet sunuyoruz.”

Propolis ve udi hindi ile birlikte arı sütü de ilgi görüyor. Arı sütünün de bağışıklık üzerindeki etkisi pek çok kişi tarafından biliniyor. Arı sütü, zencefil, propolis, zerdeçal, çörekotu gibi ürünler bu senenin en çok satılan ürünleri arasında yer almaya devam ediyor. 

 

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