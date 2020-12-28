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Ekonomi Pandemi sürecinde şirketler "güvenli turizm" sertifikalarına yöneldi
Ekonomi

Pandemi sürecinde şirketler "güvenli turizm" sertifikalarına yöneldi

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı: - "Bu sertifikalara sahip işletmelerin satışlarının yüzde 30'lara kadar arttığı bilgisini alıyorduk. Bu durum birçok şirketi harekete geçirdi" - TURYİD Başkan Yardımcısı ve Midpoint Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çarıkçılar: - "Gelecek olan misafir ve çalışanlarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda bulunmalarını sağlamayı amaçladık. Önümüzdeki süreçte de iç denetimleri yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 09:39:58 -
Pandemi sürecinde şirketler "güvenli turizm" sertifikalarına yöneldi

İSTANBUL (AA) - RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, "güvenli turizm" sertifikalarına sahip işletmelerin satışlarının yüzde 30'lara kadar arttığı bilgisini aldıklarını belirterek, "Bu durum birçok şirketi harekete geçirdi." ifadesini kullandı.

RoyalCert'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de başlayan, dünyaya da örnek olan "güvenli turizm" sertifikaları, perakende sektöründe yaygınlaşmaya başladı.

Belgelendirme kuruluşu RoyalCert ile Türkiye genelinde 35 şubesi olan restoran zinciri Midpoint arasında, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin tescil edilmesi adına iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği, restoranın Taksim şubesinde düzenlen basın toplantısıyla duyuruldu.

Salgın süresince zorunlu olan sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını yerine getiren restoran zinciri, "Güvenli Turizm Sertifikası" aldı.


- "Şirketlerimizin güçlü kalmasına destek oluyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, bu sertifikalara sahip işletmelerin satışlarının yüzde 30'lara kadar arttığı bilgisini aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum birçok şirketi harekete geçirdi. Biz de pandemide katkıda bulunarak aslında şirketlerimizin güçlü kalmasına destek oluyoruz. 'Safe' dediğimiz TVRM (Transmittable Virus Risk Management) programı, oluşabilecek tüm virüslere karşı alınan önlemleri içeren bir program. Bu programı aylık ve gizli denetçilerle anlaştığımız markalarımızın mağazalarında uygulayarak tüketicilerin ve çalışanların sağlığını koruyoruz."

Restoran ve otelleri hijyen, maske ve sosyal mesafe kriterlerine göre denetleyip sertifika verdiklerini aktaran Namlı, "Midpoint'in bütün şubeleri denetlendi, 20 gün sürdü. Denetimlerde uyguladığımız 13 kriterin 150'ye yakın maddesi var. Personel sağlığından, müşterinin güvenliğine, girişte ateş ölçümünden masa ile sandalyelerin mesafesine kadar birçok detaya bakıyoruz. Vale hizmeti varsa bu kriterlere dahil ediliyor, mutfağı da denetliyoruz. Sertifikayı verdikten sonra aylık denetimlere devam ediyoruz. Biri normal, diğeri gizli olmak üzere 2 denetim yapıyoruz. Denetimlerde kriterlere uyulmadığını görürsek sertifikayı iptal ediyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Müşterilere güvenli ortam sağlamayı amaçladık"


Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkan Yardımcısı ve Midpoint Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çarıkçılar da Güvenli Turizm Sertifikası'nı önemsediklerini vurgulayarak, "Gelecek olan misafirler ve çalışanlarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda bulunmalarını sağlamayı amaçladık. Önümüzdeki süreçte de iç denetimleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeme-içme sektörünün yatırım desteğine ihtiyacı olduğunu aktaran Çarıkçılar, şunları kaydetti:

"2020'de sektör, yüzde 50'nin üzerinde bir iş kaybı yaşadı. İlk kapanışta kredi desteği aldık. İkinci kapanışta kredinin ötesinde daha büyük desteklere ihtiyaç duyulmaya başlandı. Devletten kapalılık döneminde kısa çalışma ödeneği, açıldığımız zaman da KDV desteği aldık. Önemli bir istihdam sağlayan yeme-içme sektörünün en büyük ihtiyacı devletten hibe desteği almaktır. Adına 'hibe' diyoruz ama aslında yatırım desteğine ihtiyacımız var."

Çarıkçılar, paket servisin yeme-içme sektöründeki işin yüzde 5'ini oluşturduğunu belirterek, "Hızla Güvenli Turizm Sertifikası ve aşının gelmesiyle açılma imkanı yakalarsak sektördeki iş ve istihdam kaybını engellemiş oluruz diye düşünüyoruz. 2021'den umutluyuz. Çünkü aşı hayatımıza giriyor. Umut ediyorum, hızla restoranlar açılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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