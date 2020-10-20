Pandemi sonrasına nesnelerin interneti ile hazırlanıyorlar

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti: “Nesnelerin interneti, dirençli, daha esnek, değişime daha hızlı adapte olup hızlı aksiyon almak isteyen işletmeler için temel bir teknoloji olduğunu kanıtladı. Bir yandan işletmelerin düşünme ve çalışma şekillerini değiştiriyor bir yandan da operasyonları yeniden tasarlama ve iş modellerini geleceğe hazırlama fırsatı sunuyor. Biz de Türkiye’de IoT odağında hayata geçirdiğimiz ve planladığımız birçok önemli yatırımla ülkemizdeki tüm sektörlerin dijitalleşmesini hedefliyoruz. İstanbul’da kurduğumuz İTÜ Vodafone Future Lab’de nesnelerin interneti ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, terzi usulu çözümler üretiyoruz. Bu çözümlerimizle salgın sürecinde de işletmelerimizin iş sürekliliğini sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamalarına destek oluyoruz.”