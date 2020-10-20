  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Pandemi sonrasına nesnelerin interneti ile hazırlanıyorlar
Ekonomi

Pandemi sonrasına nesnelerin interneti ile hazırlanıyorlar

Vodafone’un IoT Spotlight 2020 araştırması, pandemi sürecinde nesnelerin internetinin (IoT) işletmelerin iş sürekliliğini sağladığını ve geleceğe hazırlanmaları için hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 08:53:00 -
Pandemi sonrasına nesnelerin interneti ile hazırlanıyorlar

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti: “Nesnelerin interneti, dirençli, daha esnek, değişime daha hızlı adapte olup hızlı aksiyon almak isteyen işletmeler için temel bir teknoloji olduğunu kanıtladı. Bir yandan işletmelerin düşünme ve çalışma şekillerini değiştiriyor bir yandan da operasyonları yeniden tasarlama ve iş modellerini geleceğe hazırlama fırsatı sunuyor. Biz de Türkiye’de IoT odağında hayata geçirdiğimiz ve planladığımız birçok önemli yatırımla ülkemizdeki tüm sektörlerin dijitalleşmesini hedefliyoruz. İstanbul’da kurduğumuz İTÜ Vodafone Future Lab’de nesnelerin interneti ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, terzi usulu çözümler üretiyoruz. Bu çözümlerimizle salgın sürecinde de işletmelerimizin iş sürekliliğini sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamalarına destek oluyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan Türkiye'ye çağrı
Dünya

İran'dan Türkiye'ye çağrı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Dağlık Karabağ'da yaşananlara ilişkin bir açıklama yaparak Türkiye'ye ilginç bir çağrıda bulundu..
Çavuşoğlu'ndan fırçayı yiyen İsveçli Bakan'dan skandal PKK hamlesi!
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan fırçayı yiyen İsveçli Bakan'dan skandal PKK hamlesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi konusunda skandal ifadeler kullanan İsveç Dışişle..
Macron'a kötü haber! Karantinaya alındı
Dünya

Macron'a kötü haber! Karantinaya alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, pozitif vakalı bir kişiyle temas ettiği için karantinaya girdi.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay