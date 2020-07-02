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Gündem

Pandemi sonrası Erdoğan'dan ilk yurt dışı ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı’ndan Katar'a gitti. Erdoğan'ın ziyareti pandemi sonrası yapılan ilk yurtdışı ziyareti oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:40:00 -
Pandemi sonrası Erdoğan'dan ilk yurt dışı ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası meseleler ele alınacak. Erdoğan Katar ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "Dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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