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Ekonomi Pandemi ekonomik hayatı da dönüştürüyor! Gıda ve ilaç sektörleri büyüme eğiliminde
Ekonomi

Pandemi ekonomik hayatı da dönüştürüyor! Gıda ve ilaç sektörleri büyüme eğiliminde

Salgın süreci bazı sektörleri olumlu, bazılarını ise olumsuz etkiliyor. Zorlu süreçte gıda, ilaç ve tıbbi ekipman sektörleri güçlenip büyüyor. Giyim ve turizm sektörleri ise sıkıntılı günler yaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-20 12:20:00 -
Pandemi ekonomik hayatı da dönüştürüyor! Gıda ve ilaç sektörleri büyüme eğiliminde

Buğra Kardan

Pandemi döneminde sektörlerin bir bölümü kâr, bir bölümü ise zarar ediyor. Kârını katlayan sektörlerin başında da gıda bulunuyor. Zira temel tüketim ürünlerine talep yağıyor. Bu ürünleri müşterileriyle buluşturan perakende devleri gelirlerine gelir ekliyor.

Marketlere rağbet yoğun

Şu aşamada marketlere rağbet yoğun. En çok tercih edilen ürünler ise virüse karşı vücudu korunaklı kılan meyveler, sebzeler ve bakliyatlar. Öbür taraftan pandemiye karşı hem üreticiler hem toptancılar hem de perakendecilerce iyi bir imtihan veriliyor. Çünkü ürün tedarikinde aksama görülmüyor. Boşalan her raf hemen dolduruluyor. Doğal olarak vurguncular devreye giremiyor, fiyat hilelerine gidemiyor.

Siparişlere yetişilemiyor

Hijyen malzemeleri üreten şirketler de giderek kuvvetleniyor. Yoğun bir tempo içerisine giren bu şirketlere art arda ıslak mendil, peçete, kâğıt havlu, sıvı sabun, dezenfektan ve kolonya siparişi geliyor.

Eczanelerde yoğunluk var

Corona virüsü (Covid-19) korkusu, eczanelere yönelimi arttırıyor. Nitekim gıda takviyesi, maske, eldiven, el losyonu ve krem satışlarında patlama yaşanıyor. Aşı ve tanı kiti üretimini odağa alan ilaç imalatçıları ise hummalı bir şekilde çalışıyor. İmalatçılar, gerek eczanelere gerek hastanelere ürün temin etmek için ellerinden geleni yapıyor.

Turizmciler sıkıntı içerisinde

Öte yandan salgın sürecinde küçülen pek çok sektör var. Turizm sektörü büyük kayıplarla karşı karşıya. Tur operatörleri ve otelciler kan kaybediyor. Turizmciler gibi restorancılar ve lokantacılar da sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Giyim firmalarının da gelirleri giderek daralıyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında kepenk kapatmak ya da faaliyetlerini sınırlamak zorunda kalan kurumlar ise yatırım yapmak yerine hayatını idame ettirme çabası içerisinde.


Yeni Akit Gazetesi
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