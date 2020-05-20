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Kültür - Sanat

Pandemi döneminde en çok okunan kitaplar

Pandemi dönemine ilişkin ortaya çıkan verilerde en çok kitap siparişi verilen illerin İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya, Mersin, Konya, Adana, Kayseri şeklinde sıralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:02:14 -
Pandemi döneminde en çok okunan kitaplar

Pandemi dönemine ilişkin ortaya çıkan verilerde en çok kitap siparişi verilen illerin İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya, Mersin, Konya, Adana, Kayseri şeklinde sıralandı.


Avrupa’nın en büyük kitabevi olan BKM KİTAP korona virüse dair ilk vakanın açıklandığı dönemde #TürkiyeOkuyor etiketiyle kitap okumaya teşvik ederek milyonlarca insanın evde zamanını bu şekilde geçirmesini sağlamıştı. Normalleşmeye dönüşün başladığı bugünlerde ise, kitapseverler için pandemi günlerinde kitap alışverişinde neler değişti sorusuna yanıt verecek nitelikte bir tablo açıkladı. Türkiye’nin ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan 10 Mayıs 2020 tarihine kadar olan 2 aylık dönemdeki kitap alışverişleri istatistiklerini okuyucularla buluşturan BKM KİTAP’ın verileri ilginç sonuçlar içeriyor.


BKM KİTAP’ın pandemi döneminde alışveriş yapan kitapseverler üzerinden oluşturduğu istatistikler internetten kitap siparişi verenlerin büyük çoğunluğunun (yüzde 35) 25-34 yaş aralığında toplandığını gösteriyor. Ayrıca sipariş veren kitapseverlerin yüzde 60’ının kadın olması artık kadınların kitap okuma alandaki liderliğini pekiştiren bir rakam oldu.


Pandemi dönemine ilişkin ortaya çıkan bir diğer veri ise en çok kitap siparişi verilen illerin İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya, Mersin, Konya, Adana, Kayseri şeklinde sıralandı. Nüfusa göre en çok kitapseverin bulunduğu iller ise sırasıyla Bursa, Bilecik, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Karabük, Denizli, Balıkesir ve Erzincan oldu.


Ayrıca pandemi döneminde bkmkitap.com üzerinden yapılan siparişlere göre 11 Mart-10 Mayıs 2020 döneminde en çok satan 10 kitap şu şekilde sıralandı: Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı, İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali, Kral Şakir 8 - Macera Adası! - Varol Yaşaroğlu, Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos, Simyacı - Paulo Coelho, Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo, 1984 - George Orwell, Körlük - Jose Saramago, Hayvan Çiftliği - George Orwell, Otomatik Portakal - Anthony Burgess


Pandemi döneminde en çok okunan 10 yazar ise: Sabahattin Ali, Stefan Zweig, Ahmet Ümit, Franz Kafka, Fyodor Mihayloviç, Dostoyevski, George Orwell, Varol Yaşaroğlu, Zülfü Livaneli, Beyza Alkoç, Jose Mauro de Vasconcelos


Yine pandemi döneminde roman en çok okunan tür olurken, pazartesi günleri ülkemizdeki okurların en çok kitap alışverişi yaptığı gün oldu. Diğer en çok okunan kategoriler ise şu şekilde sıralandı; Edebiyat, çocuk, sınavlara hazırlık, eğitim, tarih kitapları


Pandemi dönemine dair istatistikler; insanların evde kitap okuyarak zaman geçirme dışında oyunlara da vakit ayırdıklarını gösteriyor. Kitap dışında en çok satan ürünler; kitap okuma gözlüğü, puzzle, mandala, boya kalemleri


oyun kartları

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