Pandemi destek parası ne kadar? 1000 TL naki desteği nasıl alınır?

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ihtiyaç sahibi olan ailelere koronavirüs salgınından sonra 1000 TL sosyal yardım parası vermeye başlamıştı. Bu ödemenin 1. ve 2. fazda ödemeleri vatandaşlara verildi fakat 3. faz ödemeleri ne zaman verilecek merak ediliyor. Pandemi destek parası almaya hak kazanan kişiler PTT'den bir zarfın içinde bu paraları teslim alabiliyor. 3. fazda pandemi destek başvurusu alınıyor mu merak edilmeye başlandı. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1. ve 2. faz sosyal yardım paralarının yattığını 3. faz pandemi destek paralarının da verileceğini belirtmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair net bir tarih bulunmamakta. Fakat muhtaç vatandaşlar sürekli araştırma yaparak, 1.000 liralık yardımdan faydalanmak istiyor.

Pandemi destek başvurusu ne zaman?

e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmakta.

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşların Pazartesi,

2 olan vatandaşların Salı,

4 olan vatandaşların Çarşamba,

6 olan vatandaşların Perşembe,

8 olan vatandaşların Cuma günlerinde başvuruları alınacaktır.

Kimler 1000 TL nakit desteği alamaz?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri.