Pandemi bitti derken… Alarm verildi! Maske açıklaması geldi

Havaların soğumasıyla birlikte grip, nezle ve soğuk algınlığı vakaları hızla artmaya başladı. Uzmanlar, kalabalık ortamlarda virüslerin kolayca yayıldığına dikkat çekerek maske kullanımının yeniden gündeme alınması gerektiğini vurguluyor.

“Mutlaka maskeyi kullanmakta fayda var”

Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölümü'nden Uzm. Dr. Neslihan Yaprak Barıt, kış aylarına yaklaştığımız şu dönemlerde grip, nezle, soğuk algınlığına karşı vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Pandemi döneminde kazanılan hijyen ve maske alışkanlıklarının toplum sağlığı açısından kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Barıt, "Pandeminin aslında bize katkısı maske oldu, mutlaka maskeyi kullanmakta fayda var. Pandemi bittikten sonra rahatlığa erdik, maskeleri attık ama özellikle yoğun grip salgınlarının olduğu dönemlerde ya da lokal COVID salgınları yaşandığında maskeyi yeniden kullanmamız gerekiyor" dedi.

“Ailemizi korumak için maske şart”

Toplu taşıma araçlarını kullanan veya risk grubundaki bireylerle yaşayanların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Barıt, "Evde yaşlımız varsa, kronik hastalığı olan varsa ya da küçük çocuklarımız varsa maske kullanmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

Beslenme alışkanlığı önemli

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının hastalıklardan korunmada temel unsur olduğunu kaydeden Barıt, "Sağlıklı beslenmek önemli. C vitamini destekleri alınabilir ya da portakal, mandalina gibi C vitamini içeren meyveler bolca tüketilebilir. Paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak hem yetişkinler hem de çocuklar için büyük önem taşıyor" tavsiyesinde bulundu.

Uzm. Dr. Neslihan Yaprak Barıt, düzenli egzersizin de bağışıklığı desteklediğine dikkat çekerek, "Hafif egzersizler immün sistemi ve vücudu diri tutar, bizi hastalıklara karşı koruyabilir" dedi.

"Kronik hastalar daha ağır geçirebilir"

Gribal enfeksiyonların normal şartlarda şiddetini artırdığına dair bir gözlemi olmadığını ifade eden Barıt, "Ancak astım, KOAH ya da diyabet gibi kronik hastalığı bulunan kişilerde enfeksiyonlar daha ağır seyredebilir" uyarısında bulundu.

"Sağlıklı beslenme alışkanlığı evde kazandırılmalı"

Kreş ve okul döneminin aileler için zorlu bir süreç olabileceğine işaret eden Barıt, "Çocukların okul kantinlerinden sağlıksız ürünleri tüketmemesi gerekiyor. Aileler bunu her zaman başaramıyor ama evde sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması çok önemli" diye konuştu. Barıt, maske kullanımının çocuklarda zorlayıcı olabileceğini de dile getirerek, "Eğer aileler çocukları maske takmaya ikna edebilirse bu harika olur" ifadelerini kullandı.

Barıt, enfeksiyonlardan korunmada kişisel hijyenin önemine değinerek, "El yıkama alışkanlığı çok önemli, çünkü el yıkamak enfeksiyonların bulaşmasında en büyük önleyici faktörlerden biridir" değerlendirmesinde bulundu.