0553 313 94 23

Pancarın faydaları saymakla bitmiyor!

Mutfağımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pancar sağlık için son derece faydalıdır.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:21
Pancarın faydaları saymakla bitmiyor!

Çorbalara, turşulara ve salatalara lezzet katan pancar dünyanın farklı bölgelerinde kullanılan en lezzetli kök sebzelerden biridir. Mutfağımızın olmazsa olmazlarından olan pancar ayrıca ilaç sanayi için de son derece önemli bir bitkidir. Peki, pancarın yararlarını biliyor musunuz?

İşte, pancarın sağlığa olan faydaları:

Tansiyonu dengeler

Yüksek tansiyon kalp sorunlarının en önemli sebeplerinden biridir. Bu nedenle kalp hastalıklarıyla boğuşmak istemiyorsanız düzenli ve dengeli olarak pancar tüketmeniz son derece önemlidir. Çünkü pancar içeriği nedeniyle tansiyonu dengeler ve kalp sorunlarının önüne geçer.

Vitamin deposu

Düşük kalorili olan pancar protein, lif, folat, potasyum, magnezyum ve demir yönünden zengindir. Ayrıca pancar C vitamini ve B6 vitamini yönünden önemli bir kaynaktır.

Enerji verir

Yapılan bilimsel çalışmalar pancarın enerji verdiğini gözler önüne sermiştir.

Bağırsak dostu

Pancar içerdiği lif nedeniyle sindirim sistemi için son derece faydalıdır. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde pancar kabızlık sorununun önüne geçer.

Kanser düşmanı

Yapılan bilimsel çalışmalar pancarın kolon kanserine karşı önemli bir gıda olduğunu kanıtlamıştır.

Beyin sağlığı

Pancar beyindeki kan akışını hızlandırır. Bu nedenle bilim insanları pancarın Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu olabildiğini belirtiyor. Ancak söz konusu tezin doğrulanması için daha ciddi çalışmaların yapılması gerektiği de işin uzmanlarınca belirtiliyor.

Kilo verdirir

Pancar bol su ve düşük kalorisi nedeniyle kilo vermek isteyenler için şahane bir gıdadır.

Aman dikkat!

Her şeyin azı karar fazlası zarar. Yararlı olduğu için aşırı miktarda pancar tüketmek son derece ciddi tansiyon sorunlarına yol açabilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Denizli’de haciz katliamı: 40 bin tavuk telef oldu
    1. (Özel) Denizli’de haciz katliamı: 40..
    2. Çaykara’da restoran alev alev yandı
    3. Beşiktaş'ta yeni kaptan Burak Yılmaz
    4. Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu..
    5. Odunluk yangını paniğe neden oldu
    6. Murat Dedeman vefat etti
    7. Fabrikada forkliftin çarptığı işçi öldü
    8. Bolu’da, eşiyle tartıştıktan sonra..
    9. Yerli üretim logolu etiketlere ilişkin..
    10. İstanbul misafirperverlikte de lider
    11. Yalçın Gülhan kimdir? Hayatını..
    12. Ne yeşil sahalardan ne de Türkiye'den..
    13. Sınır ötesi harekatla terör örgütüne..
    14. Bremen Mızıkacıları Sur Yapı Marka..
    15. Sevil Zeynep Becan: “Fener Ol..
    16. Ünlü tarihçiden Ermeni Diasporası..
    17. ABD ile Guatemala arasında iltica..
    18. Yerli üretimi destekleyip geleceğe..
    19. Rektör Alma, örnek çiftçi Akçan’ı..
    20. Kuşadası'nda bıçaklı kavga: 1 ölü
    21. Van'da terör örgütüne yönelik hava..
    22. Çağrı Erhan Altınbaş Üniversitesi..
    23. Kanadı kırık martılar kurtarıldı
    24. Başkan Karabıyık, AK Parti Marmara..
    25. Kurban satış ve kesim alanında..
    26. Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor
    27. Çankayalı çocukların yaz tatili farkı
    28. Otoyolda ilginç kurtarma operasyonu
    29. Gece kulübünde facia
    30. Tatvan’da 3 terörist etkisiz hale..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz