Pancarın faydaları saymakla bitmiyor!

Çorbalara, turşulara ve salatalara lezzet katan pancar dünyanın farklı bölgelerinde kullanılan en lezzetli kök sebzelerden biridir. Mutfağımızın olmazsa olmazlarından olan pancar ayrıca ilaç sanayi için de son derece önemli bir bitkidir. Peki, pancarın yararlarını biliyor musunuz?

İşte, pancarın sağlığa olan faydaları:

Tansiyonu dengeler

Yüksek tansiyon kalp sorunlarının en önemli sebeplerinden biridir. Bu nedenle kalp hastalıklarıyla boğuşmak istemiyorsanız düzenli ve dengeli olarak pancar tüketmeniz son derece önemlidir. Çünkü pancar içeriği nedeniyle tansiyonu dengeler ve kalp sorunlarının önüne geçer.

Vitamin deposu

Düşük kalorili olan pancar protein, lif, folat, potasyum, magnezyum ve demir yönünden zengindir. Ayrıca pancar C vitamini ve B6 vitamini yönünden önemli bir kaynaktır.

Enerji verir

Yapılan bilimsel çalışmalar pancarın enerji verdiğini gözler önüne sermiştir.

Bağırsak dostu

Pancar içerdiği lif nedeniyle sindirim sistemi için son derece faydalıdır. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde pancar kabızlık sorununun önüne geçer.

Kanser düşmanı

Yapılan bilimsel çalışmalar pancarın kolon kanserine karşı önemli bir gıda olduğunu kanıtlamıştır.

Beyin sağlığı

Pancar beyindeki kan akışını hızlandırır. Bu nedenle bilim insanları pancarın Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu olabildiğini belirtiyor. Ancak söz konusu tezin doğrulanması için daha ciddi çalışmaların yapılması gerektiği de işin uzmanlarınca belirtiliyor.

Kilo verdirir

Pancar bol su ve düşük kalorisi nedeniyle kilo vermek isteyenler için şahane bir gıdadır.

Aman dikkat!

Her şeyin azı karar fazlası zarar. Yararlı olduğu için aşırı miktarda pancar tüketmek son derece ciddi tansiyon sorunlarına yol açabilir.