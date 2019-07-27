Pancarın faydaları saymakla bitmiyor!
Mutfağımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pancar sağlık için son derece faydalıdır.27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:21
Çorbalara, turşulara ve salatalara lezzet katan pancar dünyanın farklı bölgelerinde kullanılan en lezzetli kök sebzelerden biridir. Mutfağımızın olmazsa olmazlarından olan pancar ayrıca ilaç sanayi için de son derece önemli bir bitkidir. Peki, pancarın yararlarını biliyor musunuz?
İşte, pancarın sağlığa olan faydaları:
Tansiyonu dengeler
Yüksek tansiyon kalp sorunlarının en önemli sebeplerinden biridir. Bu nedenle kalp hastalıklarıyla boğuşmak istemiyorsanız düzenli ve dengeli olarak pancar tüketmeniz son derece önemlidir. Çünkü pancar içeriği nedeniyle tansiyonu dengeler ve kalp sorunlarının önüne geçer.
Vitamin deposu
Düşük kalorili olan pancar protein, lif, folat, potasyum, magnezyum ve demir yönünden zengindir. Ayrıca pancar C vitamini ve B6 vitamini yönünden önemli bir kaynaktır.
Enerji verir
Yapılan bilimsel çalışmalar pancarın enerji verdiğini gözler önüne sermiştir.
Bağırsak dostu
Pancar içerdiği lif nedeniyle sindirim sistemi için son derece faydalıdır. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde pancar kabızlık sorununun önüne geçer.
Kanser düşmanı
Yapılan bilimsel çalışmalar pancarın kolon kanserine karşı önemli bir gıda olduğunu kanıtlamıştır.
Beyin sağlığı
Pancar beyindeki kan akışını hızlandırır. Bu nedenle bilim insanları pancarın Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu olabildiğini belirtiyor. Ancak söz konusu tezin doğrulanması için daha ciddi çalışmaların yapılması gerektiği de işin uzmanlarınca belirtiliyor.
Kilo verdirir
Pancar bol su ve düşük kalorisi nedeniyle kilo vermek isteyenler için şahane bir gıdadır.
Aman dikkat!
Her şeyin azı karar fazlası zarar. Yararlı olduğu için aşırı miktarda pancar tüketmek son derece ciddi tansiyon sorunlarına yol açabilir.
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