THY- Euroleague
0553 313 94 23

Pancar yüklü kamyon dereye uçtu, 1 ölü

Yozgat'ta pancar yüklü bir kamyonun dereye uçması sonucu meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

23 Aralık 2018 Pazar 19:35
Pancar yüklü kamyon dereye uçtu, 1 ölü

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pancar yüklü kamyon dereye uçtu. Kazada sürücü Bayram Erkişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Araplı kasabası yakınlarında meydana geldi. Yozgat Şeker Fabrikası'na şeker pancarı taşıyan Bayram Erkişi idaresindeki 66 LA 472 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada sürücü Bayram Erkişi olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram Erkişi'nin cenazesi Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:35
  1. Yozgat
  2. Sorgun
  3. Pancar yüklü kamyon dereye uçtu
  4. şoför yaşamını yitirdi
  5. Bayram Erkişi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    2. 5 keçiyi çalan 2 şüpheli jandarma..
    3. Mısır yönetimine "gözaltındaki..
    4. Sulama kanalına uçan otomobilde ölü..
    5. Kral Selman'ın üvey ağabeyi son..
    6. "Kamp Liderliği Eğitimi" başvuruları..
    7. Eğlence mekanında ruhsatsız silahlar..
    8. Fethiye'de uyuşturucu operasyonu
    9. Maçın ardından
    10. Destici'den Netanyahu'ya anladığı..
    11. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    12. Tankların vanaları çalındı, İstanbul'u..
    13. Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı..
    14. Sakarya'da sığırcıklardan görsel şölen
    15. Tüm zamanların en çok satan telefon..
    16. İşte Endonezya'daki felaketten geriye..
    17. Bosna Hersek'teki "Uluslararası..
    18. İngilizler onun peşinde: Bulana 350..
    19. Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama
    20. Pancar yüklü kamyon dereye uçtu, 1 ölü
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek