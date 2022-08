Pancar ve turp salatası tarifi: Turp besin değerleri kaç kalori? Sağlık deposu turpun faydaları

Turp, turpgiller familyasından sebze olarak tüketilen bir bitki türü. Meyvesi etli ve genelde beyaz renktir. Kara turp, beyaz turp, kırmızı turp gibi çeşitleri vardır. Kırmızı turp ağız kokutmasıyla ünlüdür. Turpun isim kökeni olan Raphanus sativus kelimesi "Kokan Soğan" anlamına gelmektedir.

“Turp gibi olmak” deyimi sağlıklı insanlar için halk arasında yaygın olarak kullanılıyor. Çünkü turp içerdiği vitamin, mineral ve liflerle tam bir sağlık deposu olarak tanımlanıyor. Genellikle balığın yanında sevilerek yenilen bu sebze garnitür olarak ya da salatanın içinde tüketiliyor; bu sayede antioksidan ihtiyacı karşılanabiliyor.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Buşra Mutlu, turpun faydaları hakkında bilgi verdi.

YÜKSEK LİF İÇERİYOR

Çoğu kişi turp sebzesini sadece balıkla birlikte tüketmektedir. Oysa turp sadece balıkla değil, farklı yiyeceklerle, salataların içinde tüketilmesi gereken bir besindir. Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden kırmızı turp, yüksek lif oranı ile bilinmektedir. Son dönemlerde sebze reyonlarında yerini alan alabaş cinsi turp da yüksek lif içeriği ve doyurucu özelliği ile sıkça tercih edilmektedir.

GAZ ŞİKAYETİNE DİKKAT

Ancak turp içerdiği kükürtlü bileşikler sebebi ile gastrit, ülser, chron, ülseratif kolit vb. şikayetleri olan kişilerde ishal, gaz şikayeti, kramp komplikasyonlarını artırıcı faktörü unutulmamalı; beslenme uzmanı kontrolünde porsiyon miktarı belirlenerek tüketilmelidir.

SİYAH TURP VE BRONŞİTE ETKİSİ

Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür. Akşamdan turpun içini oyarak ve oyulan kısma bir miktar bal dökülerek bekletildiğinde; sabah saatlerinde turp suyu ve bal karışımı içildiğinde doğal bir öksürük şurubu yapılmış olur.

AĞRI GİDEREN ALABAŞ

Alabaş olarak bilinen beyaz turpun ağrı giderici etkisi vardır; beyaz turp özellikle romatizma kaynaklı ağrıların azalmasına yardımcı olur. Beyaz turp, sinir, stres azaltıcıdır; bu problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltmaktadır.

YAŞLANMAYI ÖNLÜYOR

Kış mevsiminde sofralarda ya da atıştırmalıklar arasında mutlaka olması gereken turp, tok tutucu özelliğiyle diyetlerde olmazsa olmazlardandır. Bunların yanında folik asit açısından zengin olduğu için hücrelerin DNA ve RNA onarımını sağlar; dolayısıyla da yaşlanmayı önler.

Turpun faydaları şöyle sıralanmaktadır:

• Kana oksijen sağlar: Kırmızı turp, kırmızı kan hücrelerinin gördüğü zararı kontrol etme özelliğiyle bilinir ve kana verilen oksijeni artırır.

• C vitamini deposudur: C vitamini denildiğinde akıllara narenciye gelir ama kırmızı turpun C vitamini özelliği atlanmamalıdır. C vitamini hem soğuk algınlığından korur hem de kıkırdağı oluşturan kolajenin yapılmasını sağlar.

• Kalbi korur: Kırmızı turp, kalbin düzgün çalışmasını sağlayan ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltan antosiyonin için iyi bir kaynaktır. Ayrıca kırmızı turpta folik asit ve flavonoid içeriği yüksektir.

• Kan basıncını kontrol eder: Kırmızı turpta, tansiyonu düşürmeye yarayan potasyum mevcuttur.

• Bağışıklığı güçlendirir: C vitamini içeriği yüksek olan turp soğuk algınlığı ve öksürükten koruyucudur. Temel bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir.

• Metabolizma dostu: Canı bir şeyler atıştırmak isteyenler için çiğneme duygusunu tatmin eden kırmızı turp, diyetlerde bir numaralı yardımcıdır. Kan şekerinde oynama yapmayan kırmızı turp, uzun süre tok tutan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca mide bulantısını da geçirir.

• Besin değeri yüksek: Kırmızı turp E, A, C, B6, K vitaminlerini içerir. Ayrıca antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez bakımından da zengindir. Bu nedenle turp besin değeri yüksek bir sebzedir.

• Cildin dostudur: Her gün turp tüketilirse, cildi kuruluktan, sivilceden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıktan korur. Bunun yanında turp suyunun saçlardaki kepeklenmeyi ve dökülmeyi önlemede yardım ettiği bilinir.

• Guatr düşmanı: Guatrın en büyük nedenlerinden biri iyot eksikliğidir. Turp, iyot açısından zengin olduğu için tiroit hastalıklarından korur.

• Kansere kalkan olur: Kırmızı turp sülfürlü bileşikler açısından zengin olması sebebiyle, karaciğer ve safra dostudur. Kansere karşı koruyucu olduğu da bilinmektedir

Pancar Ve Turp Salatası Tarifi İçin Malzemeler

1 adet orta boy pancar

1 adet orta boy içi pembe turp

İstenilen miktarda maydanoz

Yarım limon

Nar ekşisi

Tuz

Zeytin yağı

Pancar Ve Turp Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?

Pancarı ve turpu rendeliyoruz. Maydanozu ekliyoruz. Nar ekşisi, limon, tuz ve zeytin yağı ekleyip servis ediyoruz.

Turp besin değerleri ve kalorisi

Kırmızı Turp Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 16 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Adet (İri) yani 230 gramlık miktarında Kırmızı Turp 37 kalori bulunmaktadır.

Kırmızı Turp besini

%96 daha az kalori

%100 daha az protein

%86 daha az karbonhidrat

%100 daha az yağ

içermektedir.

Beyaz Turp Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 14 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 150 gramlık miktarında Beyaz Turp 21 kalori bulunmaktadır.

Turp 100 gramında günlük ihtiyacının %35 ini karşılayacak C vitamini içerir. Kalorisi oldukça düşük, lif içeriği ise yüksektir. Üstündeki yeşil yaprakları bol miktarda vitamin ve mineral vardır, antioksidan içeriği oldukça yüksektir.

Beyaz Turp besini

%96 daha az kalori

%86 daha az protein

%95 daha az karbonhidrat

%100 daha az yağ

içermektedir.