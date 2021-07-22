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Dünya Panama'da şiddetli deprem
Dünya

Panama'da şiddetli deprem

Kuzey Amerika ülkelerinden Panama'da 6,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami beklenmediği açıklandı. Panama Sivil Koruma Ajansı büyük çapta hasar meydana gelmediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 03:25:00 -
Panama'da şiddetli deprem

Kuzey Amerika ülkelerinden Panama'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami beklenmediği açıklandı. Panama Sivil Koruma Ajansı büyük çapta hasar meydana gelmediğini belirtti.

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, Panama'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin 6,9 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem yerin yaklaşık 22 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Herhangi bir tsunami tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Panama Sivil Koruma Ajansı, depremin meydana geldiği alanın yakından takip edildiğini ifade etti. Açıklamada ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın olmadığı belirtildi.

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