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Dünya Panama'da çetelerin gece kulübünde çatışması sonucu 5 kişi öldü
Dünya

Panama'da çetelerin gece kulübünde çatışması sonucu 5 kişi öldü

Orta Amerika ülkesi Panama'da, uyuşturucu çeteleri arasında bir gece kulübünde çıkan çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 06:59:00 -
Panama'da çetelerin gece kulübünde çatışması sonucu 5 kişi öldü

Panama basınında çıkan habere göre, başkent Panama'daki bir gece kulübünde düzenlenen etkinlik esnasında silahlı çatışma çıktı.

Rakip çeteler arasındaki çatışmada 5 çete üyesi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

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