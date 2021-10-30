Panama'da çetelerin gece kulübünde çatışması sonucu 5 kişi öldü
Orta Amerika ülkesi Panama'da, uyuşturucu çeteleri arasında bir gece kulübünde çıkan çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı.
Panama basınında çıkan habere göre, başkent Panama'daki bir gece kulübünde düzenlenen etkinlik esnasında silahlı çatışma çıktı.
Rakip çeteler arasındaki çatışmada 5 çete üyesi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.