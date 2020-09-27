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Gündem Pamukkale'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Gündem

Pamukkale'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aracın hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çarptıktan sonra karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 02:30:00 -
Pamukkale'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza, Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde oldu. Verilen bilgilere göre, Hüseyin Yılmaz yönetimindeki otomobil ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini yitirdi. Aniden orta refüje çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpmasına rağmen duramayarak karşı yönde seyir eden Halil İbrahim Güleç yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Zamana karşı yarıştılar

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Araç içerisinde sıkışan kazazedeleri sağlık ekipleri bölgedeki hastanelere kaldırdı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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