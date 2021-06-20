  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Nijerya'da peş peşe çatışmalar! En az 10 ölü
Hasan Aksay: Parasızlıktan küçük harflerle gazete çıkardık
Beşiktaş'tan Diego Costa için resmi teklif!
Erzincan'da traktörün altına düşen sürücü öldü
Biyografi Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan kimdir? Ahmet Kutluhan hayatı biyografisi.
Biyografi

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan kimdir? Ahmet Kutluhan hayatı biyografisi.

Ahmet Kutluhan kimdir? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan hayatı en çok merak edilenler arasında yer almasından sonra Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan kimdir? Ahmet Kutluhan nerelidir? Ahmet Kutluhan hangi görevlerde bulundu? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan hangi okullardan mezun oldu? gibi sorular da merak edilir oldu. İşte Ahmet Kutluhan hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 08:20:00 - 2021-06-20 08:22:01
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan kimdir? Ahmet Kutluhan hayatı biyografisi.

Ahmet Kutluhan kimdir? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan hayatı en çok merak edilenler arasında yer almasından sonra Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan kimdir? Ahmet Kutluhan nerelidir? Ahmet Kutluhan hangi görevlerde bulundu? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan hangi okullardan mezun oldu? gibi sorular da merak edilir oldu. İşte Ahmet Kutluhan hayatı biyografisi.

Ahmet Kutluhan, 1989 - 1993 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Tıpta Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012 yılından bu yana Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın ana bilim dalı Kulak, Burun ve Boğaz hastalıkları. Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi'nde Rektörlük görevini sürdüren Hüseyin Bağ’ın YÖK tarafından görevden alınmasının ardından Rektör Vekili olarak göreve başlamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararlarına göre Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi'ne Rektör olarak atanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay