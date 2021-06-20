Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan kimdir? Ahmet Kutluhan hayatı biyografisi.

Ahmet Kutluhan kimdir? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan hayatı en çok merak edilenler arasında yer almasından sonra Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan kimdir? Ahmet Kutluhan nerelidir? Ahmet Kutluhan hangi görevlerde bulundu? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan hangi okullardan mezun oldu? gibi sorular da merak edilir oldu. İşte Ahmet Kutluhan hayatı biyografisi.

Ahmet Kutluhan, 1989 - 1993 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Tıpta Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012 yılından bu yana Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın ana bilim dalı Kulak, Burun ve Boğaz hastalıkları. Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi'nde Rektörlük görevini sürdüren Hüseyin Bağ’ın YÖK tarafından görevden alınmasının ardından Rektör Vekili olarak göreve başlamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararlarına göre Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi'ne Rektör olarak atanmıştı.