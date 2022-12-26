  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den flaş Kovid-19 kararı

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

Fransa Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Bilim insanlarından heyecanlandıran, inanılmaz keşif: Sinir sistemini tasarlamanın yeni bir yolu! İnşaat gibi...

Rusya’nın en büyük dev bankası Sberbank’tan flaş karar! BAE’deki ofislerini kapatıyor! İflas ertelemesi mi?

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Komşunun gündeminde KIZILELMA ve ANKA-3 var!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

DSÖ'den salgın adımı: Şaşırtan tarihi kararlara imza attılar! Yeni önlemler alınacak, aşılara erişim hızlanacak!

Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Ekonomi Pamukkale Üniversitesi personel alımı yapıyor
Ekonomi

Pamukkale Üniversitesi personel alımı yapıyor

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince toplam 44 pozisyona sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 13:26:00 -
Pamukkale Üniversitesi personel alımı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular Üniversitenin Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekâlet ile başvuru işlemi yapabileceklerdir.

Şahsen Başvurular 09.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecek.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar ilan tarihi itibariyle Üniversitemiz kampüsü içinde bulunan MEDİKO sağlık biriminden alınacak boy ve kiloyu gösterir sağlık raporunu başvuru esnasında ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23