Pamukkale Üniversitesi personel alımı yapıyor
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince toplam 44 pozisyona sözleşmeli personel alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular Üniversitenin Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekâlet ile başvuru işlemi yapabileceklerdir.
Şahsen Başvurular 09.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecek.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar ilan tarihi itibariyle Üniversitemiz kampüsü içinde bulunan MEDİKO sağlık biriminden alınacak boy ve kiloyu gösterir sağlık raporunu başvuru esnasında ibraz edeceklerdir.
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