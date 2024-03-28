Pamukçu: Bu seçim bir beka seçimidir

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Kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi’nden ‘İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi’ diyerek istifa eden ve AK Parti’ye geçen İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, akit TV’de tavsiye niteliğinde açıklamalarda bulundu. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçimlerin ‘beka seçimi’ olduğunu belirten Pamukçu, akit TV Ankara Temsilcisi Latif Şimşek ile katıldığı ‘Gün Ortası’ programında neden AK Parti’ye katıldığını anlattı. Pamukçu, “Siyonist İsrail, 7 Ekim’den bu yana uyguladığı katliamları na AB, BM ve ABD’ye dayanarak yapıyor. İsrail bu zulmü 2 milyarlık İslam coğrafyasının dağınıklığından dolayı yapıyor. İsrail’in bu yaptıklarını düşündükten kendi içimizdeki birliğe bir örnek olmak için AK Parti’ye katıldım. Önümüzde bir seçim yok, önümüzde 2028’in provası var. Yani bu aslında bir beka meselesidir. Eski Refah Partili kardeşlerime de Yeniden Refah Partili kardeşlerime de çağrıda bulundum. CHP zulmüne kapı aralamak vebaldir. Erbakan Hocamız hayatta olsa İmamoğlu’nun seçilmesini asla istemezdi” dedi.