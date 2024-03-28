  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şanlı Türk askerine ‘Uzatmalı itin biri’ demişti! Dün banka soyguncusunun bugün Ekrem’in avukatı

Fransa ve Yunanistan 'almayalım' demişti! ABD, kritik savunma sanayi ürününü Türkiye'ye sipariş verdi: Tamı tamına 116 bin adet

'Mansur Yavaş’ı Londra’ya kızının yanına göndereceğiz!'

“İBB paramı ödemiyor” diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

"Petrol yok" diye üzeri betonla kapatılan kuyuyla ilgili flaş karar! 14 Mart itibariyle...

Promosyon ödemeleri bugün başlıyor! Hangi banka ne kadar promosyon ödeyecek?

CHP Toroslar’da aday göstermişti: Abdurrahman Yıldız terörist Öcalan’ın akrabası çıktı!

Yeniden Refah Partisi'nden seçimlere saatler kala Türkiye'yi ayağa kaldıracak CHP açıklaması

Kandil İttifakı bir kez daha deşifre oldu! Samimi pozlar ittifakı ele verdi

TKP'li genç Hamza Dağ'ı şaşırttı “AK Parti’'ye oy vereceğim”
Gündem Pamukçu: Bu seçim bir beka seçimidir
Gündem

Pamukçu: Bu seçim bir beka seçimidir

Yeniakit Publisher
2024-03-28 12:38:00 -
Pamukçu: Bu seçim bir beka seçimidir

Kurucusu olduğu YRP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, akit TV’de, 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu belirterek, CHP zulmünün önünün açılmamasını istedi.

HABER MERKEZİ

Kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi’nden ‘İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi’ diyerek istifa eden ve AK Parti’ye geçen İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, akit TV’de tavsiye niteliğinde açıklamalarda bulundu. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçimlerin ‘beka seçimi’ olduğunu belirten Pamukçu, akit TV Ankara Temsilcisi Latif Şimşek ile katıldığı ‘Gün Ortası’ programında neden AK Parti’ye katıldığını anlattı. Pamukçu, “Siyonist İsrail, 7 Ekim’den bu yana uyguladığı katliamları na AB, BM ve ABD’ye dayanarak yapıyor. İsrail bu zulmü 2 milyarlık İslam coğrafyasının dağınıklığından dolayı yapıyor. İsrail’in bu yaptıklarını düşündükten kendi içimizdeki birliğe bir örnek olmak için AK Parti’ye katıldım. Önümüzde bir seçim yok, önümüzde 2028’in provası var. Yani bu aslında bir beka meselesidir. Eski Refah Partili kardeşlerime de Yeniden Refah Partili kardeşlerime de çağrıda bulundum. CHP zulmüne kapı aralamak vebaldir. Erbakan Hocamız hayatta olsa İmamoğlu’nun seçilmesini asla istemezdi” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

muşlu ve şeriatçı

depremde insanlar ölecek, lgbti ler çocukları tuzaklarına düşürecek, dempkk daha fazla kargaşa çıkaracak, istanbulun paraları balya balya orda burda çıkacak. bunlar kısa vadedeli veballer. uzun vadeli veballer ermenistanın yunanistanın israilin hayalleri. ekreme chp ye deme karşı olmayan bu kısa ve uzun vadeli veballere ortak olur.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23