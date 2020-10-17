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Ekonomi Pamuk üreticisine prim müjdesi
Ekonomi

Pamuk üreticisine prim müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kütlü pamukta primi yüzde 37,7 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:23:00 -
Pamuk üreticisine prim müjdesi

İzmir’den pamuk üreticilerine önemli bir müjde vermek istediğini belirten Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerine, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan şunun altını da özellikle çiziyorum. Mazot ve gübre destekleriyle prim destekleri içinde en yüksek destek tutarını pamuk çiftçisine ödüyoruz. Bakanlık olarak her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

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