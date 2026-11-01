Palu’da domuz sürüsü korkuttu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elazığ’ın Palu ilçesinde ortaya çıkan domuz sürüsü, bölgedeki çiftçiler arasında endişeye yol açtı. Tarlaların yakınlarında görülen domuzlar, üreticileri tedirgin etti.
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Örgülü köyü kırsalında domuz sürüsü görüntülendi. Kırsal alanda dolaşan domuz sürüsü, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Özellikle tarım arazileri ve ekili tarlalara zarar verebilen yaban domuzları, çiftçiler için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bölge sakinleri, domuz sürülerinin tarım arazilerine ve ürünlere verdiği zararların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.
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