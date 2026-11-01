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Yerel Palu’da domuz sürüsü korkuttu
Yerel

Palu’da domuz sürüsü korkuttu

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Elazığ’ın Palu ilçesinde ortaya çıkan domuz sürüsü, bölgedeki çiftçiler arasında endişeye yol açtı. Tarlaların yakınlarında görülen domuzlar, üreticileri tedirgin etti.

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Örgülü köyü kırsalında domuz sürüsü görüntülendi. Kırsal alanda dolaşan domuz sürüsü, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Özellikle tarım arazileri ve ekili tarlalara zarar verebilen yaban domuzları, çiftçiler için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bölge sakinleri, domuz sürülerinin tarım arazilerine ve ürünlere verdiği zararların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.

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