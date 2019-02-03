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Paletli yüzmede Türk-Macar iş birliği

- Tekirdağ'da gerçekleştirilen Paletli Yüzme Milli Takım Kış Kampı'na Macaristan'ın dünya şampiyonu sporcuları da katıldı- TSSF Başkanı Şahin Özen: "Dünyaca ünlü Macar milli sporcuların, milli sporcularımızla ortak çalışma yapmasından mutluluk duyduk"

03 Şubat 2019 Pazar 12:35
Paletli yüzmede Türk-Macar iş birliği


ANKARA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), Tekirdağ'da sona eren Paletli Yüzme Milli Takım Kış Kampı'na Macaristan'ın dünya şampiyonu sporcuları da katıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen kampa, Macaristan'dan kadınlarda üst üste 12 kez dünya şampiyonu olan Petra Senenszky ve genç erkeklerde dünya şampiyonluğu bulunan Alex Mozsar da katıldı.

Paletli yüzmede son yıllarda yakalanan uluslararası başarının yurt dışında da dikkat çektiğini belirten TSSF Başkanı Şahin Özen açıklamasında, "Milli takım kamp çalışmalarıyla bu grafik daha da istikrarlı hale getirildi. Dünyaca ünlü Macar milli sporcuların, milli sporcularımızla ortak çalışma yapmasından mutluluk duyduk." ifadelerine yer verdi.


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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 12:35
  1. Macaristan milli sporcuları
  2. Paletli Yüzme
  3. TSSF
  4. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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