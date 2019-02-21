Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası'na doğru Kocaeli'de yarın başlayacak şampiyonaya, 285 sporcu katılacak

KOCAELİ (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen 2019 Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yarın başlayacak. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, paletli yüzmede 2019'un ilk Türkiye şampiyonasında 26 spor kulübünden 134 kız ve 151 erkek olmak üzere toplam 285 sporcunun mücadele edeceği kaydedildi. Açıklamada, Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak şampiyonada, sporcuların "su üstü", "çift palet", "dip" ve "tüp" kategorilerinde madalya kürsüsü için mücadele edeceği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, yarışmaya katılan spor kulüplerine ve sporcularına başarılar dileyerek, şampiyonada son derece heyecanlı mücadelelere tanık olacaklarını belirtti. Şampiyonaya katılımın yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Özen, "Paletli yüzme gençlerde, geçen yıl ülkemizde yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda 4'ü altın olmak üzere 14 madalya kazanma başarısı gösterdik. Gençlerimizin azmi ve kararlılığı sayesinde bu gururu yaşadık. Ülkemizde yaptığımız ulusal şampiyonalar, genç sporcularımızı uluslararası yarışmalara hazırlayan önemli organizasyonlardır." değerlendirmesinde bulundu.

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