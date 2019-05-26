



İSTANBUL (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası'nda toplam 43 rekor kırıldı.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen, 78 erkek ve 62 kadın olmak üzere toplam 140 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, 4. gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Büyükler, genç A ve genç B yaş gruplarında kadınlar ile erkeklerde yapılan müsabakalarda sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde madalya almak için yarıştı. Yarışlar, 50 ile 1500 metre arasında çeşitli mesafelerde yapıldı.

Şampiyonada toplam 43 sporcu, Türkiye rekoruna imza attı. Kadınlarda mücadele eden Beril Ülker, büyükler, genç A ve genç B yaş gruplarında 17 Türkiye rekoru kırarak ön plana çıktı.

Turnuva TSSF'nin su altı sporları branşlarında şu ana kadar düzenlediği ulusal organizasyonlarda en fazla rekor kırılan şampiyona olarak kayıtlara geçti.

Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası'nda çeşitli disiplinlerde toplam 72 madalya verildi.





