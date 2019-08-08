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Paletimdeki Renkler Sergisi açıldı

Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu, Bilgievi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığı ile düzenlenen “Paletimdeki Renkler” karma resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:17
Paletimdeki Renkler Sergisi açıldı

Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu, Bilgievi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığı ile düzenlenen “Paletimdeki Renkler” karma resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.


Adapazarı Belediyesi Bilgievi ve Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile gerçekleştirilen sergiler sanatseverlerin beğenisini kazanıyor. Son olarak “Paletimdeki Renkler” karma resim sergisi açıldı. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve eşi Elveda Işıksu ile birlikte Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Parti İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vedat Tetik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yüksel Hamzaoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Koray Keskin, Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli sergiye katılarak açılış gerçekleştirildi.


Eserleri tek tek inceleyerek eğitmen ve kursiyerlerle sohbet eden Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı Belediyesi olarak sosyal yaşamın daha da canlanması, kültür ve sanatta daha ileri noktalara ulaşmak gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eğitmen ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Kültür sanat çalışmalarına elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:17
  1. sergi
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  3. resim sergisi

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