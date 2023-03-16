Palavrayı bırak da namus sözünü tut

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine uçuk vaatlerle oy avcılığına soyundu. Yerel seçimler öncesi “kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız” şeklinde namus sözü vermesine rağmen, yapılan kirli ittifak sonucu ele geçirdikleri belediyelerden on binlerce işçinin kovulmasına göz yuman, İstanbul, Ankara, İzmir gibi mega kentleri hizmete hasret bırakarak yalancılığı tescillenen CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha bol keseden vaatlerle siyasi rant devşirmeye çalışıyor. Seçim kampanyasına asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem enkazı üzerinde start veren Kılıçdaroğlu, bu kapsamında ziyaret ettiği Hatay’da, “Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız” sözleriyle, depremzedelere ‘bedava ev’ vaadinde bulundu. Daha önce gittiği illerde “elektriği, suyu bedava vereceğiz” diyen ve 2023 seçimleri öncesi uçuk vaatlerle sempati toplamak için AK Parti iktidarı tarafından temeli atılan kalıcı konutları ‘ücretsiz’ vereceklerini öne süren Kılıçdaroğlu’nun halkı kandırmaya yönelik sözlerini Akit’e değerlendiren siyasetçi ve yazarlar, “Bay Kemal önce verdiği namus sözlerini tutsun” görüşünde birleşti.

Halkı aldatmaya yönelik sözler

akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları dile getirdi: “Aslında Kılıçdaroğlu’nun sözlerine cevap vermeyi uygun bulmuyorum. Zira kendisinin Türkiye gibi bir ülkede ‘cumhurbaşkanı adayı’ gösterilmesi bile bu millet adına bir utançtır. Bu kadar yalanı kolay söyleyebilen, kasetli bir Amerikan projesi sonrası Atatürk’ün koltuğuna oturan ve Amerika Başkanı Joe Biden tarafından bizzat destekleneceği ilan edilen bir insanın cumhurbaşkanı olması bile başta CHP’lileri olmak üzere bu millet için züldür. Devletin, depremin üzerinden bir ay bile geçmeden depremzedelerin yıkılan evleri için harekete geçtiği, zemin etütlerini yaptığı, on binlercesinin temelini attığı, maddi ve manevi bütün imkanlarını seferber ettiği bir süreçte Kılıçdaroğlu’nun ‘evler için para almayacağız’ sözü, seçim ayarlı halkı aldatmaya yönelik bir açıklamadır. Neticede bunun verdiği ve tutmadığı ‘namus sözleri’ de ortada. Böyle bir insanda ‘namus ,şeref sözümdür’ gibi kavramların çok kayda değer bir karşılığı olmadığını, kendisi zaten geçmişteki icraatlarıyla pazara çıkarmıştır. Bunun cumhurbaşanlığı adaylığı bile bu milletin üzerine çökmüş bir karabasandır. Seçilmesi ayrı bir kıyamet olur.”

Bunlar 'yalanların Efendisi'dir

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, şöyle konuştu: “CHP yanına aldığı muhafazakâr partilerle iktidar olabileceği zannıyla herkese ‘mavi boncuk’ dağıtmaya, Bakanlık ve Milletvekilliği pazarlığı yapmaya devam ediyor. Koalisyonlu yılları aratmayan vaatleri kimse tarafından kaale alınmıyor. Bu ‘proje ittifakı’nın hizmetten yana bir derdi yok. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediklerini yönetime geldikleri belediyelerde gördük. İstanbul’un, İzmir’in, Ankara’nın hali ortadadır. Bunlar ‘yalanların efendisidir.’ Çok usta yalancılardır. Bir tek işçiyi işinden etmeyeceğiz dediler, namus sözü verdiler. Daha sonra işten atılanların seslerini, feryatlarını bile duymadılar. 2019’da ‘kaybedecek 1 dakikamız yok, çok işimiz var’ deyip daha mazbata almadan esip gürleyenlerin yağdırdığı bir damla su yok. 5 yıldır sıfırdan başlayıp bitirdikleri bir eser yok. Şimdi de ‘depremzedelere bedava ev vereceğiz’ diyorlar. Bunlar seçime kadar başka, seçimden sonra başka konuşurlar. Bunlar yıkım projesidir. Bunlar ülkemizi hedef alan küresel güçlerin yerli şubeleridir. Milletimiz bu proje ittifakının dersini inşallah 14 Mayıs’ta verecektir.”

Bekâra karı boşamak kolaydır

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat ise şunları kaydetti: “Anadolu’da bir tabir vardır; ‘Bekara karı boşamak kolaydır’ diye. Çok uzağa gitmeye gerek yok, Zillet İttifakı’nın adayı Bay Kemal için, en son belediye seçimlerinde vatandaşa verdiği sözleri hatırlatmak gerekir. Hangi sözünü tuttu? İşinden edilen binlerce kişi, yarım bırakılan ve iptal edilen onlarca proje, ‘her sorunu çözeceğiz’ derken işin içinden çıkılamaz hale getirilen sorunlar, ‘aç birisinin karnını çatlatırcasına sofraya saldırması gibi yapılan yolsuzluk ve talanlar ortada. En ufak yağmur ve kar yağdığında baş edilemeyen ulaşım ve alt yapı mağduriyetlerini hepimiz yaşadık. Bunlar neyi halletmişler de yüzyılın afetinde milletin derdine derman olacaklar. Klasik CHP taktiği, her seferinde bol keseden atıp tutmak ve iş başına geldiğinde verilen sözlerin hepsini birden unutmak. Bu milletin yalanlara karnı tok, millet kimin icraat yaptığını, kimin sözünde durduğunu çok iyi biliyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu illa bir şey yapacaksa önce verdiği namus sözlerini tutsun.”

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