Palantir ne demek? Saruhan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nde bahsedilen palantir technologies nedir? Palantir taşı

Prime Video'nun en yüksek bütçeli projesi Yüzüklerin Efendisi spinoff'u Güç Yüzükleri'nin (The Rings of Power) 4. bölümü geçen günlerde yayımlandı. Dizinin "The Great Wave" isimli bu bölümünde Kraliçe Miriel ve babası Tar-Palantir'in Numenor'un çöküşü hakkındaki kehanete dair bildiklerine değinildi. Miriel'e göre kehanet bir elfin topraklara gelmesiyle başlayacaktı ve Kraliçe'nin bu elfin Galadriel olduğunu düşündüğü açıkça gösterildi. Miriel'in gelecekle ilgili bu öngörüsüyse Orta Dünya'ya hakim olanların aşina olduğu palantire dayanıyordu.

Güç Yüzükleri'nde bahsedilen palantir technologies nedir?

Palantir (çoğulu palantiri) Silmariller'i de yaratan Feanor'un yarattığı değerli taşların adı.

"Görme taşı" olarak da bilinen palantir, uzak mesafeler arasındaki iletişimi ve geçmişte yaşanan olayları gösteriyor.

Başta pek çok palantir yaratılmasına rağmen Elendil, Numenor'un yok oluşundan sonra Orta Dünya'ya bunların sadece 7 tanesini taşıdı.

Palantir, başka taş sahipleriyle iletişim kurmayı sağlamakla birlikte geleceği görme ve geçmişe bakmaya yarıyor fakat bu taşlar sahiplerinin iradesine göre tepki veriyor.

Güçlü iradesi olmayanlar taşa baktıklarında bulanık görüyor, taşı kullanma gücü efendisinin bilgeliğiyle birlikte artıyor.

Palantiri çoğunlukla doğruyu gösterse de manipüle edilebiliyor.

Örneğin Sauron, taşların başkalarına gösterdiklerini değiştirerek palantirleri kendi çıkarları için kullandı.

Bazı taşların kayıp olduğunu bilen Sauron bu bilgiyi de kendi emelleri için kullandı ve Saruman'ı manipüle etmeye çalıştı.

Üçüncü Çağ'a gelindiğinde palantirleri kullanmak çok tehlikeli kabul ediliyordu; Gandalf’ın Saruman’a palantirlerin neden kullanılmaması gerektiğini açıklaması da bunu gösterdi.

Gören Taşlar veya Yedi Taş diye de anılan palantiriden en az iki tanesi 4. Çağ’a kadar geldi.

Palantir ne iş yapar?

Palantir'in işlerinin büyük bir kısmı devlet kurumları ile yapılan çalışmalardan geliyor. Örneğin şirket ABD Hastalık Kontrol ve Önleme merkezlerine ve diğer sağlık kuruluşlarına koronavirüs salgınını izlemelerine yardımcı olacak yazılımlar sağlıyor.

Palantir ne demek, nedir?

Palantir, J. R. R. Tolkien'in Orta Dünya evrenindeki kurgusal cisim. İlk çağ'da Aman'da Fëanor tarafından yapılmış 8 tane küre şeklinde taş. Diğerlerini kontrol eden ana taş Aman'da Auallone Kulesine konuldu. Diğer yedi taş Elendil tarafından Orta Dünya'ya getirildi.

