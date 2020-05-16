  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması

Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
için kalan
Aktüel

Palandöken’de ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları

Palandöken Dağı’nda ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarına devam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:25:34 -
Palandöken’de ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları

Palandöken Dağı’nda ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarına devam ediliyor.


Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcısı Muammer Tizi, Erzurum Orman İşletme Müdürü Abdullah Şahin Kaya, İşletme Şefi Müslüm Akyüz, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Murat Cinisli ile birlikte Palandöken dağında 2019 yılı programı kapsamında 150 hektar alanda sarıçam, larix, kuşburnu ve huş türleriyle yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarını yerinde inceledi.


Bunun yanında Palandöken Dağında 2020 yılında ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları yapılacak sahaların tespiti yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı