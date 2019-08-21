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Palandöken: “Servis seçerken odaya kayıtlı esnafımızı tercih edin”

Yeni eğitim öğretim dönemi için okul servis ücretlerinin henüz belirlenmediğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken velileri uyardı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
Palandöken: “Servis seçerken odaya kayıtlı esnafımızı tercih edin”

Yeni eğitim öğretim dönemi için okul servis ücretlerinin henüz belirlenmediğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken velileri uyardı.


2019-2010 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinin henüz belirlenmediğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Velilerimiz çocuklarını okula kayıt ettirirken servis seçiminde çok dikkatli olmalı. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde okul servis ücretleri henüz belirlenmedi. Bazı özel okul servislerinin ise şimdiden ücret belirlemesi yapıp fahiş fiyatlar ortaya koyduğu yönünde duyumlar var. Vatandaşlarımız önümüzdeki günlerde toplanacak olan il trafik komisyonlarınca yeni ücretler belirlenene kadar anlaşma yapmamalı” dedi.


“Çocuklarımızın can güvenliği her şeyden önce gelir”


Okul servis seçimi konusunda vatandaşların dikkatli olması için uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “9 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrenci okula gidecek. Okulların açılmasına sayılı günler kala yine korsan servis araçları gündeme gelmeye başladı. Veliler, çocukların can güvenliği için servis seçimine büyük özen göstermeli. Odaya kayıtlı olmayan korsan servisler çocukların can güvenliğini tehdit ediyor. Üç beş lira daha ucuz ulaşım için kesinlikle korsan servislere itibar edilmemeli. Esnaf odasına kayıtlı, vergisini ödeyen, TSE belgeli kamera ve kapı sensörü olan, yardımcı rehber personel bulunduran ve kısaca servis şoförlüğü yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan esnafımız tercih edilmelidir” diye konuştu.


“Olumsuz örneklerin yaşanmaması için denetim şart”


Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuz durumların tekrar etmemesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, “Öte yandan, MEB, Ulaştırma Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Servis Araçları Yönetmeliğindeki değişiklikler unutulmamalı. Her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ve en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluklarıyla ilgili süre Eylül 2020’ye kadar uzatıldı. Bunların dışında, okul servis araçlarının yerine getirmesi gereken zorunluluklar mutlaka denetlenmeli” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
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